«Сурков и ФСБ» – украинское следствие заявило про русский след на Майдане

30.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Представители российской Федеральной службы безопасности якобы консультировали власть свергнутого президента Украины Виктора Януковича.

Об этом в интервью журналу «Український тиждень» заявил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, отвечая на вопрос, как обстоят дела с российским следом в событиях 20 февраля на Майдане.

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«Он есть. Однако нельзя говорить, что какие-то граждане РФ были среди силовиков, которые применяли оружие против протестующих. Если проще, у нас нет фактов, подтверждающих, что условный Иванов Иван Иванович приехал в Киев, взял в руки оружие, пошел в «Беркут» и вместе с ним стрелял по протестующим. Да, в СМИ разные люди давали показания, что якобы даже где-то видели неукраинские шевроны. Но когда мы вызвали их на допрос, то выяснялось, что сами они ничего не видели, только «где-то слышали», – сказал Горбатюк.

При этом он тут же добавляет, что «влияние РФ на события есть».

«Это консультирование власти Януковича представителями ФСБ РФ. Направления ситуации к силовому конфликту. Они приезжали в декабре, в январе, в феврале. Тот самый Сурков, например. Также были частые разговоры Путина с Януковичем во время горячих событий протеста. Еще можем сказать о «гуманитарной помощи» в виде газовых и светошумовых гранат из России. Плюс содействие в проведении съезда депутатов в Харькове. И тот же Путин в интервью говорил, что рекомендовал Януковичу оставлять Киев в направлении Харькова», – говорит собеседник издания.

По его словам, съезд начал собираться еще 18 февраля 2014 года, когда приказ на штурм Майдана еще не отдавался.

«То есть если ты собираешься побеждать Майдан силой, но уже начинаешь бежать, то, наверное, можно говорить, что план был примерно таков: довести до такого количества убитых, чтобы примирение уже было невозможно. А съезд Януковича в Харькове должен был закрепить разделение Украины. И «легитимная власть» должна просить Путина ввести войска и «защитить Украину» от «фашистов». Эта версия отрабатывается.

У нас пока нет достаточно доказательств, в частности полных показаний работников СБУ. По крайней мере тех, кто еще не убежал. В СБУ говорят, что представители ФСБ приходили на Майдан, смотрели, но ничего не говорили. Делились деталями эфэсбэшники якобы с теми работниками СБУ, которые уже убежали», – заявил Горбатюк.

Ранее он оправдывался, что следователи и эксперты, задействованные в расследовании преступлений на Майдане, не имеют достаточной финансовой и материально-технической поддержки, чтобы нормально вести расследование.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, снайперы Майдана рассказали сенсационные подробности о расстрелах.

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