«Сурков или Козак? Путин оставит и злого, и доброго полицейского» – эксперт

11.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

В том, что президент РФ Владимир Путин не подписал отставку советника Владислава Суркова, а новая встреча в Нормандском формате становится под вопросом – прямая вина деятельности украинской стороны за последние три недели.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Явно более или менее успешно и, судя по взаимным комплиментам, у него (у Ермака – ред.) сложилось с Козаком – и не сложилось с Сурковым… Но мы видим, что Путин не подписал отставку Суркова. Это прямо и непосредственно связано с последними событиями вокруг Донбасса.

. Обстрел Золотого, выступление Пасечника, ряд выступлений того же Резникова, которые сводятся к тому, что мы не можем отказаться от Минских соглашений, но и не можем выполнять их – вот такая сегодня фиксируется позиция Киева.

А значит, как минимум, мы требуем того, что Минские соглашения должны быть по ряду пунктов пересмотрены – сначала граница, потом выборы. Российская сторона, судя по тому, что Путин не подписал, будет жёстко и до последнего стоять на том, чтобы сначала выборы и только потом граница», – заявил Золотарёв.

«Да, состоится ли ещё встреча в Нормандском формате, с теми событиями, которые прошли за последние 2-3 недели, тут уже 50 на 50 – может и сорваться. Опять же, отказ Путина удовлетворить заявление Суркова об отставке – а Сурков как раз был сторонником линии на институализацию ДНР и ЛНР по абхазо-осетинскому варианту. Козак больше смотрит на экономические аспекты. Путин будет играть – добрый-злой полицейский», – добавил эксперт.