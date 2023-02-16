Сурков скандально прервал молчание

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Бывший помощник президента РФ Вячеслав Сурков, некогда курировавший украинское направление, прервал молчание, которое он хранил с начала СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политолог Алексей Чеснаков, долгое время работавший Сурковым, опубликовал его блиц-интервью. В нём упоминается программная статья, опубликованная Сурковым год назад за считанные дни до начала спецоперации, где автор предрекал, что Россия не смирится с потерей своих исторических юго-западных земель, а нынешние границы сравнивал с итогами «похабного мира», заключенного большевиками в 1918 году.

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«1. Год назад, за неделю до начала СВО Вы предсказали, что Россия расширит свои западные границы. Вы удовлетворены тем, как именно это сделано? – ДА. 2Считаете ли Вы действия нашей армии эффективными? – ДА. 3.Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены? – НЕТ. 4.Нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада? – ДА», – говорится в блиц-интервью Суркова.

Журналист Александр Чаленко, один из авторов флага Новороссии, подтвержает:

«Слова Суркова о том, что он понимал, что Минск не будет выполнен, подтверждаю. В 2015 году он мне сам об этом говорил», – написал Чаленко в своем блоге.

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову пришлось оперативно опровергать слова о том, что Кремль изначально не хотел отдавать Донбасс Украине. Он напомнил, какое огромное количество переговоров провел и сам Сурков, и Владимир Путин.

«Основная задача была – заставить Киев выполнить обязательства. Сейчас мы уже понимаем, что никто не собирался это делать, поэтому лучше детали уточнять у Суркова, что имелось в виду. На заключительной стадии был пессимизм, когда мы видели поведение Киева, Берлина, Парижа, было понятно, что пытаются подменить чем угодно, обрушить последовательность обязательств. Тогда появился пессимизм, но после того как Киев, Берлин, Париж открыто заявили о том, что это был камуфляж подготовки Киева к силовому решению проблемы, стало все ясно», – сказал Песков.

Политконсультант Дмитрий Фетисов считает, что слова Суркова подставляют руководство РФ, ведь Кремль долгие годы декларировал безальтернативность Минских соглашений.

«Сурков в своем интервью Чеснакову обрушивает позицию Кремля, что Россия боролась за Минские соглашения. Потом будут оправдания про «неверные формулировки, что имелось в виду, что не ждали реализации соглашений со стороны Украины» и т.п. Но факт остается фактом, Сурков практически в открытую вышел против Путина. Видимо, терять ему уже нечего. Но у предателей всегда одна судьба», – сыпет жесткими формулировками Фетисов.

«Когда нерадивого работника вышвыривают с теплого местечка за отсутствие результатов его труда, обычно он начинает гадить своему бывшему работодателю», – полагает публицист Алексей Суконкин.

Интервью Суркова вызвало возмущение у телеведущей Надан Фридрихсон, часто бывающей в зоне СВО.

«Так. Меркель, Олланд и Порошенко не собирались исполнять Минские, чтобы готовиться к боевым действиям. Сурков тоже исходил из неизбежности войны? Тогда непонятно, почему все годы не велась подготовка. Если сравнить оборонные линии Украины и ДНР — разница очевидна. А если это история «меня не обманули я и сам коварен», то как-то странно это сейчас звучит из глубин небытия», – написала Фридрихсон в своем ТГ-канале.

Ее негодование разделяет политолог Сергей Марков.

«А почему тогда не ввели войска в Новороссию в 2015 году? Тогда бы больше половины армии Украины перешло бы на сторону России. И абсолютное большинство жителей Новороссии и Слобжанщины поддержали бы воссоединение с Россией. Почему не ввели войска?», – вопрошает эксперт.

Давний оппонент Суркова экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков возмущен положительной оценкой действий армии в ходе СВО.

«Нисколько не сомневаюсь, что Сурков вполне искренне считает эффективными «деэскалацию», «успешную перегруппировку» и «непростое решение». Поскольку его более чем устраивает их эффект для поражения РФ в войне и организации в ней Смуты. Что, уверен, является его сокровенной целью», – ставит вердикт Стрелков.

А вот ведущий Интернет-эфиров Сергей Веселовский встал на защиту Суркова.

«Не понимаю, почему сегодня всех собак спустили на Суркова, заявившего, что ещё в 2015-м не верил в исполнение «Минских соглашений»? Причём, в атаку на отставного чиновника пошли те же люди, что на всех площадках все эти годы категорично утверждали, что ни Киев, ни Запад ничего из подписанного выполнять не собирается. Я думаю, что непублично Сурков (и не только он) информировал тогда и президента, и Совбез. И что его информация была принята к сведению. Более того, Владимир Владимирович, подписывая документ в Минске, лучше кого-либо другого понимал, что «слуги дьявола» в лице Меркель, Олланда и Порошенко играют отведённые им роли. Поэтому, как опытный оперативник, тщательно выстраивал и реализовывал свои комбинации. Так что никто нас тогда не обманул, даже если верил, что сможет это сделать».

Поддерживает Суркова и еще один бывший сотрудник АП – Модест Колеров.

«Песков частично опровергает Суркова. Дескать, не сразу стало ясно, что Киев не будет исполнять Минские соглашения, а посередине. Притом что не Песков их делал, а Сурков. Сурков в отставке выступает редко. Песков выступает так часто и по такому кругу вопросов (начиная с патриотизма Урганта), что совершенно нет уверенности, что он строго выступает от имени Путина (да и Путин ясно говорил о «пурге» Пескова, но апология Урганта появилась уже после клейма «пурги»)».

Политолог Сергей Старовойтов считает, что скандал вокруг слов Суркова мог быть спровоцирован специально.

«Если бы не старался эпатировать публику своими театральными «да-да-нет-да» и давал развернутые ответы, может быть все стало понятнее и не привело к скандалу. Если только скандал и не был основным замыслом».

Политтехнолог Радик Харисов видит в интервью Суркова пиар-ход. Он напоминает, что с именем экс-куратора украинского направления также связывали появление в СМИ статей олигарха Виктора Медведчука, освобожденного в обмен на террористов «Азова».

«Для приближающейся годовщины СВО это высказывание можно назвать с одной стороны сенсационным, так как российские политики особо об этом не говорили, с другой – это понимал не только он, но и явно все, кто работал над ними. Для всех сторон это была передышка с возможностью подготовиться. Если рассмотреть все последние инфоповоды, в которых фигурировал Сурков: напрямую через стихотворение или не публично через Медведчука (его тезисы приписывают руке Суркова), то экс-помощник президента пытается вернуться в публичную плоскость», – написал Харисов.

Журналист Дмитрий Борисенко выдвигает свою версию попытки Суркова вернуться в публичное поле.

«Я, скажем так, предполагаю, что в одной силовой башне Кремля очень давно хотят задать Суркову вопросы из цикла – Где деньги, Зин?…имея в виду расходование государственных средств, выделяемых и на Донбасс, и на работу по Украине, и по внутренней политике, и по разным движениям типа «Наши». Видимо, отсюда и желание Суркова вернуться во власть и занять одну из ключевых позиций, так как в противном случае, если во власти укрепятся люди с другим мнением о его творчестве, Суркову останется либо бежать, либо присесть», – пишет Борисенко в блоге.