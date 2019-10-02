Сурков ждет подтверждения отвода войск

02.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины пройдет после отвода войск на ранее согласованных участках линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом в комментарии ТАСС заявил помощник президента РФ Владислав Сурков.

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«Окончательное согласование даты саммита «нормандской четверки» произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель», – сказал помощник президента РФ.

«Кроме того, возможна предварительная встреча министров иностранных дел. После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров, действительно, будут выполнены», – добавил Сурков.

Отметим, что одним из условий встречи «нормандской четверки» Москва выдвигала согласие Украины на «формулу Штайнмайера», что наконец произошло на переговорах в Минске.

При этом представитель Кабинета министров в Верховной раде Ирина Верещук заявила сегодня, что встреча в нормандском формате пройдет в промежутке октябрь – декабрь этого года.