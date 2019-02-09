09.02.2019, Москва, Валентин Филиппов

Российская телеведущая Надана Фридрихсон – о Грузии и Украине, поводах и причинах цветных революций, бесперспективности украинских президентских выборов. Подробности – в интервью обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову.

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Валентин Филиппов: Я приветствую восходящую звезду телеканала «Звезда».

Надана Фридрихсон: Звучит, звучит….

Валентин Филиппов: Надана, здравствуйте. Вы, кроме всего, ещё и специалист по Грузии? Действительно ли премьер-министр России обещал повесить Саакашвили определённым образом, когда поймает?

Или это слухи, распускаемые французами?

Надана Фридрихсон: Честно могу сказать, с Владимиром Путиным я не знакома, поэтому мне трудно сказать, что он говорил и чего он не говорил. Но очевидно, и это вытекает из многих фактов, что российский президент, российская власть и Владимир Путин, который занимал должность премьер-министра, они, скажем так, были в гневе от тех действий, которые совершил Михаил Саакашвили.

Валентин Филиппов: А не по сценарию ли Грузии развивается всё на Украине?

Надана Фридрихсон: Смотрите, первая цветная революция, которая произошла на постсоветском пространстве – это была Грузия. Это был ноябрь 2003 года. Следующая страна, где произошла цветная революция, по всем законам, как в методичке Шарпа, это была Украина. 2004 год.

Что в Грузии, что на Украине, в 2003 и 2004 соответственно годах, она произошла бескровно. В Грузии максимум – вышвырнули кресло из окна. Это самое трагичное в те годы. А на Украине обошлось палаточным городком, апельсинами и так далее.

Но исторически так получилось, что Украина и Грузия очень тесно оказались связанны между собой. И мы видим, что второй майдан на Украине уже прошёл не по методичке Шарпа. Это была кровавая революция, где людей сжигали, где работали снайперы, а Михаил Саакашвили, изгнанный из Грузии, в итоге оказался на каком-то этапе, на Украине, где занимался Одесской областью.

В любом случае, одесскому народу, тем более, пережившему трагедию Второго Мая, лучше от этого, явно, не было.

Валентин Филиппов: Ну, к сожалению, никто не присылал представителей, которые интересы России защищают. Будучи губернатором Одессы.

Надана Фридрихсон: Понимаете, вообще, не надо, чтоб кто-то защищал интересы России на Украине. Или интересы Китая. Или интересы США. Если мы признаём данность, что Советский Союз распался, а он распался, если мы признаём данность, что Украина стала независимой страной, а мы признавали эту данность, то Россия, которая всегда заявляла, что не хочет лезть во внутренние дела других стран, Россия не хочет, что бы там был пророссийский кандидат. Россия хочет одного – что бы там был адекватный политик, который будет представлять интересы украинского народа. Не олигархата, не сторонних наблюдателей, а украинского народа.

Валентин Филиппов: Нет, ну, так не бывает же.

Надана Фридрихсон: Хотят ли украинцы войны? Вот этой чудовищной, разрушительной войны с Донбассом? Я допускаю, что есть какой-то малый процент народа, который подвержен пропаганде, не будем отрицать, что пропаганда присутствует, есть люди на Украине, которые свято уверены, что Донбасс надо залить кровью, потому что там такие плохие люди живут. Наверняка есть люди, которые исповедуют эти взгляды.

Но мне кажется, что подавляющее число украинцев устали от этой войны, они понимают, насколько она чудовищна и разрушительна. И они хотели бы, что бы эта война закончилась.

Именно поэтому господин Медведчук, к коему я не испытываю нежных чувств, потому, что не вижу для этого оснований, хотя не занимаюсь предметно Украиной, но он, понимая этот запрос общественный, даже он выходит с предложением, как можно решить донбасский вопрос. Он это делает для риторики. Но он понимает, что запрос в обществе есть. Это политтехнологическая история. Но, правильно бьющая точно в цель. И что делает власть? Что делает команда Петра Порошенко? Его собираются обвинять по статье «госизмена».

Валентин Филиппов: Как выходец оттуда, я вам скажу, что подобное уголовное дело, если Медведчука непосредственно не арестуют и не посадят, то ему это сыграет на руку, поднимет интерес населения, и добавит голосов на выборах.

Надана Фридрихсон: Голосов кому добавит?

Валентин Филиппов: Юрию Бойко. Они его выдвинули. То, что Москва ещё вводила санкции против тех, кто не хочет объединяться.

Надана Фридрихсон: Ну, логично было бы, что бы Бойко сделал это заявление. А заявление делает, всё-таки, Медведчук, который ещё занимался вопросом обмена военнопленными. И Медведчука теперь стали кошмарить, что его посадят по статье «госизмена», а это около десяти лет лишения свободы.

Валентин Филиппов: Пятнадцать.

Надана Фридрихсон: Тем более. Я при этом не вижу, что бы это позитивно сказалось на рейтинге Бойко.

Пока, из того, что я вижу в прессе, лидеры этой предвыборной суеты, это Зеленский, который занимает первое место по опросам, это Юлия Володимиривна Тимошенко, не смотря на свой бекграунд, и в конце, подтаскивая ногу, тащится Пётр Алексеевич Порошенко, который при этом при всём производит странные спекуляции с голосами. То появляется какой-то миллион, то исчезает.

Откуда взялся новый миллион избирателей, если все фиксируют отток населения? Сами украинские власти его фиксировали. Европейские наблюдатели фиксировали. И тут ни с того, ни с сего, появляется ещё один миллион голосов.

Понятно, что махинации совершаются. Совершаются нагло. И это называется простым русским словом «фальсификация». И никто на это внимания не обращает.

И где в этой во всей чудесной предвыборной истории Бойко? Не понятно. И я сомневаюсь, что завтра мы прочитаем, что на фоне скандала с Медведчуком, Бойко начинает лидировать на опросах.

Валентин Филиппов: Надана, не начнёт, потому, что, если вам интересно, на Украине всегда были избиратели разделены на два лагеря. Пророссийский и прозападный. Их было примерно поровну. Так вот пророссийские на сегодня полностью игнорируют всякий избирательный процесс. Для них Бойко и этот ОппоБлок, бывшая Партия Регионов, это предатели полюбому. В той же Одессе 25% ходят на выборы. Максимум. На Донбассе, который под Украиной, там на 2% больше. В основном Западная и Центральная Украина идёт на выборы. И, конечно, приэтих избирателях и лидеры соответствующие.

Крым ушёл – два с половиной миллиона. Донбасс откололся, ещё четыре миллиона. Исчезли избиратели Юго-Востока.

Надана Фридрихсон: При этом запретили принимать голоса украинцев, проживающих в России.

Валентин Филиппов: И в этой всей ситуации, почему Зеленский лидирует? Потому, что как раз Зеленский популярен как на Западной Украине, так и на Востоке Украины. Сам он выходец с Востока, он русскоязычное шоу ведёт. На Донбассе и на Востоке он самый популярный артист.

Надана Фридрихсон: А какой олигарх стоит за Зеленским?

Валентин Филиппов: Коломойский.

Надана Фридрихсон: Коломойский. Не очень дружественный человек к Донбассу, к России, и так далее.

Валентин Филиппов: Ходят слухи достаточно упорные, что Коломойский в 2014 году обращался к руководству России, что за четыре миллиарда долларов он готов отдать шесть областей в состав Российской Федерации. И когда ему сказали, что «ты не нужен», ещё и в Крыму у него собственность отобрали, он обиделся.

Надана Фридрихсон: И обида его была страшна.

Валентин Филиппов: И обида его была страшна. В результате пострадали русские, проживающие на Украине.

Надана Фридрихсон: Давайте честно. Предпосылки для второго майдана, именно такого майдана, всё-таки, заложил Янукович. Потому, что не надо было известным местом рисовать восьмёрку. Не надо было! Надо было или выйти и чётко сказать, – всё, ассоциация с Евросоюзом, и всё гори огнём. Или выйти и сказать, что этой ассоциации не будет, будет Таможенный Союз в форме 5+1 или 3+1 и всё. Точка. Зачем было надо вот эти вот виляния зигзагами? Зачем?

Валентин Филиппов: А я напомню, что в Москве состоялась пресс-конференция Виктора Януковича. Как уже кто-то прокомментировал – мы просто уже забыли, как тяжело крутятся шарики в этой голове. Человек час тридцать семь минут говорил, не сказав ничего. В очередной раз.

Надана Фридрихсон: А это в принципе характеризует Виктора Януковича, как президента Украины. Поэтому, согласитесь, можно понять первый порыв людей, которые приходили на второй майдан.

Я повторюсь, я не говорю о провокаторах, которые там, безусловно, были. Я не говорю о проплаченных группах, которые там были. Я говорю про тех людей, которые, правда, устали от этой коррупции, которая была при Януковиче, от рейдерских захватов, от кошмаренья бизнеса, а всё это было, они просто вышли против этого.

И я не говорю, что стало лучше. Я, напротив, говорю, что я сочувствую украинцам. Потому, что то, что творит Пётр Порошенко, не многим лучше, если не хуже, чем то, что было при Викторе Януковиче.

Я сейчас с большим интересом читаю книжку Александра Онищенко, ныне беглого олигарха, которая называется «Пётр Пятый». До конца ещё не прочла, но с большим интересом читаю. Во-первых, Александр Онищенко сам принимал не последнее участие в коррупционных схемах Петра Порошенко, о чём он и пишет. И с этого чуть ли не начинается его рассказ в этой книге. Но он и много другого интересного описывает. И до европолитика Петру Порошенко так же далеко, как и самому отъявленному диктатору. Потому, что то, что он творит, на самом деле, чудовищно. И при этом продолжает рассказывать сказки, про какой-то европейский путь и безвиз. Ну, тут остаётся только посочувствовать украинцам.

Валентин Филиппов: Ну, я думаю, что Порошенко не сумеет остаться на второй срок. Будет другой президент.

Надана Фридрихсон: Я с вами не соглашусь. Тут не понятно ещё.

Валентин Филиппов: Но вот один из вариантов будущего. Становится президентом Украины Володя Зеленский.

Надана Фридрихсон: Это будет кошмар.

Валентин Филиппов: Сможет ли Владимир Путин назначить представителем для переговоров с Украиной, например, Михаила Галустяна или Гарика Харламова?

Надана Фридрихсон: Вот Вы всё сводите к сюру и юмору. Но вы сами понимаете, насколько будет чудовищно, если актёр станет президентом Украины.

Валентин Филиппов: А Рейган?

Надана Фридрихсон: А Зеленский, это Рейган? А Украина, это Соединённые Штаты Америки? Я слышала уже этот довод. Георг Мирзоян мне его приводил. Задаю тот же вопрос – Зеленский похож на Рейгана? Украина похожа на Америку тех лет? Ни капли!

Очевидно совершенно, что если в нынешних реалиях вдруг становится президентом актёр Зеленский, это настолько будет очевидно, что Украина под ручным управлением совершенно не понятной теневой группы, которая ещё между собой договориться не может. Нет. Это будет полная катастрофа. Тотальная катастрофа.

К Порошенко можно относиться по-разному. Кто-то ещё верит в то, что он пытается что-то сделать. Кто-то считает его совсем отъявленным мерзавцем. Но он хотя бы пытается как-то усмирить своё окружение. Хоть как-то. Зеленский не сможет и этого. Его взорвёт его же собственная теневая структура, которая будет за ним стоять. Они между собой будут грызться, и его разорвут в клочья.

Нет. Если так рассуждать, то уже хотя бы Юлия Тимошенко. Ничего хорошего она тоже не принесёт, это очевидно, но она хотя бы опытный политик, который не позволит собой вертеть. Хотя бы.

Понимаете? Из трёх зол, чудовищных зол, Юлия Владимировна, наверное, в данной истории, наименьшее.

Этот человек работал с Москвой, мы прекрасно помним, как они с Владимиром Путиным в 2009 году стояли вместе и давали совместную пресс-конференцию. Юлия Владимировна очень умный политик. Очень умный. А умный политик бывает договороспособным. Да, он подстраивается под конъектуру , но есть шанс. И Юлия Владимировна, это женщина, не буду выражаться, но с кулаками. Такого у Порошенко нет. И это даёт шанс, что она не позволит, что бы окружение, эта элитная группировка, что б они устроили Гуляй Поле. Она хоть это сможет как-то регулировать.

Так вот, исходя из позиции трёх зол, на мой взгляд, лучше Юлия Тимошенко.

Но если брать глобально, для отношений России и Украины, для положения украинского народа, ни один из кандидатов ничего улучшить не сможет. Это очевидно. И если появится какой-то кандидат, который со слезами на глазах, разрывая рубаху, будет кричать: – Я остановлю войну в Донбассе, я сяду за стол переговоров с Москвой, я при этом сохраню отношения с Европой – во-первых, ему уже никто не поверит. Во-вторых, даже если он появится, придут европейские дипломаты и скажут: «А вы не боитесь, что радикалы устроят поджог»? Так многозначительно. Прибегут радикалы, которые устроят поджог. Радикалы есть. Да, меньшинство, я не говорю, что на Украине 99,9% бритоголовых из «Правого Сектора». Но это радикальное меньшинство на Украине умудряется терроризировать большинство. И это тоже факт.

Валентин Филиппов: Но это меньшинство находится под защитой спецслужб.

Надана Фридрихсон: Да. Потому, что каждый пытается эту силу обуздать и направить против своего соперника. Понимаете? Ну, Вы-то понимаете, это я для себя проговариваю.

Поэтому даже если, обливаясь слезами праведными, появится такой кандидат, долго он кандидатом не будет. Прибегут радикалы, что-нибудь подожгут, европейцы не очень поймут этот посыл, а в Москве всё равно не поверят, потому, что этот кандидат не будет долго кандидатом.

К сожалению, реальность сегодня такова, что, если мы рассуждаем в парадигме улучшения отношений Москвы и Киева, – не надеемся ни на что. Какой бы кандидат ни пришёл – этого не будет.

Если мы рассуждаем в парадигме остановить войну в Донбассе – ни один кандидат этого не сделает. Это тоже надо понимать. Поэтому мы исходим только из одного, кто хоть как-то будет управлять хаосом, иногда привлекая внимание санитаров.

Валентин Филиппов: Ну, а России что делать в этой ситуации? Эта беда тут под боком. Граница – несколько тысяч километров.

Надана Фридрихсон: Защищать свою границу. Что Российская Федерация и делает. Я не берусь судить как-то дальше и шире. Я не имею никакого отношения к руководству Российской Федерации. Вы сами понимаете, насколько сейчас чревато за руководство Российской Федерации говорить, что Россия должна делать в отношении Украины. Но я прекрасно помню, как после крымского референдума некий высокопоставленный чиновник, Владислав Сурков, это не секрет, в своём твитере официальном написал следующее:

– Взять Крым и не взять Одессу, это геополитическое преступление.

Валентин Филиппов: Ну, оно так и есть.

Надана Фридрихсон: Это написал Владислав Сурков. В своём твитере официальном. Поэтому я спокойно могу это проговаривать. Но, как мы видим, история посчитала по-другому.

Поэтому, учитывая очень сложную ситуацию вокруг Украины, мы же прекрасно понимаем, что дело не в отношениях Москвы и Киева. Мы прекрасно понимаем, что Дональд наш Трамп заявляет о том, что американцы заморозили договор по ракетам средней и меньшей дальности, и скорее всего они из него выйдут, в конечном счёте, что бы он там ни кричал про перезаключение с вовлечением Китая, никуда Китай не пойдёт, и понятно, что американцы выйдут. Когда это произойдёт, а это рано или поздно, случится, будут нужны плацдармы для размещения ракет.

Украина важна американцам не только для того, что бы трепать нервы России, Украина, это раздражающий фактор и для Европы. Для тех европейских стран, которые обнаглели настолько, что стали заявлять о своей армии собственной. Это Франция и Германия. Так вот Украина, как бы это ни звучало, это плацдарм и против них. В том числе. Это плацдарм двойного назначения. И это нужно понимать.

И в этой сложной ситуации я против того, когда кто-то начинает говорить за руководство Российской Федерации, что ему делать, это слишком сложно. И мы много чего даже не знаем, что на самом деле происходит. И вряд ли узнаем. Это всё идёт по отдельным линиям связи. Я не берусь судить. Единственное, что очевидно, надо защищать свою границу. В том числе и от бритоголовых радикалов, которые могут действительно попытаться устроить какую-то диверсию из серии «назло москалю уши отморожу».

Это возможно.

Валентин Филиппов: Ну, хорошо, огромное Вам спасибо, очень приятно было,

Надана Фридрихсон: Взаимно.

Валентин Филиппов: Я надеюсь, что мы ещё не один раз что-то запишем.

Надана Фридрихсон: Для вас всегда с удовольствием. Надеюсь, действительно, повторим.