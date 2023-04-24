«Суркову почку отбили»: Фантазии жены Гордона испугали предателя-пиарщика из Башкирии

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Украинский пропагандист Дмитрий Гордон включился в распрю российских оппозиционеров. Его жена Алеся Бацман взяла интервью у бежавшего за границу экс-пиарщика башкирского губернатора Ростислава Мурзагулова, из-за которого недавно публично поругались блогер-уголовник Алексей Навальный и беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский.

Навальный подверг порицанию Ходарковского за то, что тот взял на работу Мурзагулова, который, по версии блогера-уголовника, несет ответственность за арест башкирской навальнистки Лилии Чанышевой.

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Однако Бацман тему провинциальных башкирских страстей не затрагивала, а представила Мурзагулова как бывшего политтехнолога Кремля. Тот пытался оправдать столь лестную характеристику и усердно травил байки об администрации РФ.

В частности, Мурзагулов заявил, будто «Альфа-банк» в нулевые возил в АП РФ наличку грузовиками. Украинская пропагандистка, возможно, даже не поняла, что это замаскированный пинок экстремистской организации Навального «ФБК», чей бывший лидер Леонид Волков подписал письмо в адрес руководства Евросоюза с просьбой снять санкции с топ-менеджмента «Альфа-групп».

Но гораздо больше Бацман заинтересовали байки о бывшем помощнике президента РФ Владиславе Суркове. Экс-пиарщик башкирского губернатора и тут продемонстрировал полную информированность.

«Владислав Юрьевич человек творческий и порывистый. В порывах гнева он был ужасен. Он был человек легендарный и достаточно интересный. У него необычные идеи, и многие к нему относились с пиететом до тех пор, пока не попадали на совещания, на которых в голову летела пепельница за то, что он невпопад ответил. Одна из любимых баек про Суркова, когда речь шла о любой проблеме, он говорил: «запугайте, а если не получится, купите». Это его принцип по жизни», – сказал Мурзагулов.

Бацман с энтузиазмом поддержала тему и рассказала со ссылкой на «два источника из Кремля» о том, что Сурков «по приказу Путина был избит ФСО вплоть до того, что ему чуть ли почку не обили». Такой полет украинской фантазии испугал даже башкирского пиарщика.

«Не очень похоже на правду, если честно. Иногда так часто бывает, что все кремлевские коридоры выдают какую-то одну байку. Это такая организация, которая порождает мифы сама о себе, в том числе, и негативные», – сказал Мурзагулов.