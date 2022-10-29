«Суровикин обманул. Херсон становится крепостью» – Сладков

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Новости Украины

Командованию российской армии удалось перехитрить украинскую сторону, выиграв крайне необходимое время.

Об этом в своем блоге заявил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сладкова, слова командующего СВО Сергея Суровикина о готовности к принятию непростых решений по Херсону ввели в заблуждение и заставили противника пойти в несколько крайне неудачных для него атак.

«Мы готовы к непростым решениям по Херсону». Мы-то как поняли? Все, уходим, чемодан, вокзал, из Херсона. Выяснилось, как я понимаю, обманули мы противника. Те сразу, часов через 10 пошли в наступление, а там дефлорация, так сказать. Не удалось. Второй раз пошли – не удалось, третий, пятый, десятый – не могут», – сказал военкор.

«Во-первых, мы выиграли недели две точно по Херсону. Время нам необходимое. Второе, я так понял, мы создаем там город-крепость, а это очень серьезно. Крепость, которая является опорным монументом для движения дальше в Одессу и Приднестровье, крепость, которая защищает Крым, крепость, которая отрезает в недалеком будущем территорию, которая подвластна Зеленскому от Черного моря. Серьезная вещь», – заявил Сладков.