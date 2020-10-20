20.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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Суверенитет разваливающейся Украины базы ВМС не спасут


Даже если Украина построит военно-морские базы для защиты Черноморского региона, как заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении к Верховной раде, они не спасут ее от потери суверенитета,

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Георгий Крючков, депутат ВР 3 и 4 созывов, экс-глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

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«Возможно, Украине действительно удастся что-то построить на побережье Черного и Азовского морей. Но вряд ли они выступят гарантией суверенитета и территориальной целостности Украины, которая разваливается. Не совсем понятно, как власти Украины намерены строить эти базы – самостоятельно или вместе с англичанами или еще кем-то, поскольку президент сейчас ездит по разным странам и добивается помощи.

Боюсь, даже если правительство и начнет осуществлять эти планы, это будет лишь очередным бессмысленным расходованием средств, которое не поможет сохранить Украину при таком ее развитии, какое, как мы видим, ей навязано нашими «партнерами», – сказал Крючков.

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