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Ровно шесть лет назад, 27 апреля 2017 года, жителям Сирии вернули надежду на скорейшее восстановление страны. В этот день бойцы штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» выбили боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) с газовых полей к северу от Пальмиры, которые снабжали топливом подстанции в Центральной Сирии.

О том, как, благодаря русским, свет вернулся в разрушенные дома простых сирийцев — читайте в нашем материале.

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Боевики «Исламского государства» долгое время удерживали контроль за газовыми и нефтяными месторождениями к северу от Пальмиры. По оценкам нефтяников, на район Аш-Шаира приходилось порядка 60% добычи ресурсов во всей провинции Хомс. Таким образом, помимо стратегического преимущества, террористы обладали существенным источником дохода от контрабанды нефти и газа.

При этом, простое население Сирии страдало от нехватки жизненно важного ресурса. К северу от Пальмиры располагались ключевые нефтеперерабатывающие заводы, на которых добытое сырье перерабатывалось в топливо для электростанций. Пока боевики удерживали заводы под своим контролем, топливо не поступало для питания сирийских ТЭС – в результате чего по всем центральным регионам Сирии проходили веерные отключения электроэнергии.

Показательным примером стал город Хомс, который существенно пострадал в ходе боев правительственных войск с боевиками «сирийской оппозиции» в 2012-2015 гг. Большая часть мирного населения города привыкла к отсутствию освещения на улицах, город фактически был обесточен, а самыми востребованными товарами в магазинах считались автомобильные аккумуляторы.

Для того, чтобы отбить жизненно важные ресурсы у террористов, на зачистку района газовых полей были переправлены отряды ЧВК «Вагнер», принимавшие активное участие в освобождении Пальмиры. В первую очередь, необходимо было зачистить район нефтеперерабатывающих заводов и газовых месторождений, обезопасить тылы вокруг освобожденной Пальмиры и не допустить повторного прорыва боевиков к городу.

Штурмовые отряды «вагнеровцев» 3 марта начали продвижение в район газового поля Джазаль. Плацдармом для наступления стало газовое поле Хайян и завод Hayyan Petroleum Company, освобожденный еще в феврале 2017 года, в ходе продвижения штурмовиков ЧВК «Вагнер» к Пальмире.

В итоге, спустя несколько дней ожесточенных боев, отряды «вагнеровцев» освободили Джазаль и вышли к горной гряде Джебель аш-Шаир, за которой открывался доступ к основным месторождениям.

Следующе задачей на пути русских штурмовиков к освобождению района стала зачистка горного хребта. Продвижение к опорным точкам сопровождалось тяжелыми боестолкновениями с отрядами ИГ, которые закрепились на ключевых высотах и пытались затормозить наступление. Тем не менее, к началу апреля 2017 года, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» смогли отогнать отряды боевиков на расстояние до семи километров вдоль по склонам хребта.

Встретившись с существенным напором «вагнеровцев», боевики «Исламского государства» начали спешно отходить в район газоперерабатывающего завода на поле Аш-Шаир. К 24 апреля штурмовые подразделения закрепились на ключевых точках, выходящих на газовые месторождения. После прибытия дополнительных сил, отряды «вагнеровцев» начали продвижение вглубь района, уже встречая на своем пути упорное сопротивление противника.

Несмотря на тяжелые бои, 26 апреля штурмовики вошли на территорию газового поля Аш-Шаир, предварительно зачистив близлежащие высоты и территорию бывшей военной базы, находившейся неподалеку от месторождений. Осознавая безвыходность своего положения, оставшиеся боевики ИГ вынуждены были отступать вглубь горных районов. В результате, 27 апреля 2017 года бойцы штурмовых подразделений освободили весь район газового поля Аш-Шаир и закрепились на территории газоперерабатывающего завода.

Итогом освобождения газовых полей к Северу от Пальмиры стало восстановление энергоснабжения Центральной Сирии. После того, как штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» зачистили территорию Аш-Шаира и Джазаля от оставшихся очагов присутствия боевиков, разминировали скважины и потушили очаги возгорания нефти и газа, в район прибыли сирийские энергетики.

Общими усилиями работа пальмирских заводов была восстановлена, и топливо снова пошло по трубопроводам в направлении электростанций. Это позволило вернуть освещение и электроэнергию в полуразрушенные районы Центральной Сирии и дало людям надежду на послевоенное восстановление страны.

Сирийские граждане с тех пор неоднократно выражали свою благодарности России и штурмовым отрядам «вагнеровцев», которые сумели вернуть стране надежду на светлое будущее. А силы ЧВК «Вагнер», освободив еще один значимый сирийский регион, продолжили бои с группировкой ИГ, приближая разгром ее разгром и освобождение Сирии от террористов.