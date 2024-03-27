Светлаков с почти чубом вместо чёлки – гордится дружбой с «испуганными патриотами» и недоволен соотечественниками

Известный российский комик Сергей Светлаков переживает, что “один из его лучших друзей”, еще один юморист, Иван Ургант пропал с телеэкранов и публичного пространства в России после критики СВО.

В эфире видеоблога Надежды Стрелец Светлаков заявил, что то, что происходит с Ургантом – это «ужасная история», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самые мои близкие друзья – это Ваня Ургант, Гарик Мартиросян. Помимо человеческих качеств и творческих, они просто меняли меня и мою жизнь. Настоящие друзья – да. Очень обидная ситуация с Ваней Ургантом. Это ужасно – то, что происходит с моим другом, который в потрясающей форме. Если бы люди действительно хотели разобраться и прочитали все то, что написал Ваня, а уже потом все понесло, хейты, переписали, кто-то что-то сказал, один другому – ну, просто какой-то синдром снега, который постепенно превращался в коричнево-черный», – нагло намекал на “ультра-радикализм” патриотов Светлаков.

Также он сообщил, что продолжает дружить с Александром Незлобиным – бывшим резидентом «Камеди Клаб», который после начала СВО сбежал в США и продолжает там шутить со сцен американских стендап-шоу о России.

«С Сашей – да, мы общаемся. Наверное, раз в две недели мы точно друг другу что-нибудь напишем или какую-нибудь фотографию пошлем. Совместных проектов нет – мы живем, к сожалению или к счастью, параллельной жизнью. Но с уважением, с любовью друг к другу – абсолютные друзья, мы не обсуждаем новости, мы говорим на общечеловеческие темы и о том, что нам друг друга не хватает», – плакался комик.