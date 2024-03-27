«Только отвлекли ВСУ от основных направлений» – Бутусов о вылазке неовласовцев

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Атаками на приграничье Курской и Белгородской областей неовласовские группировки отвлекли не столько российские войска, сколько силы ВСУ, которые были вынуждены прикрывать эту операцию.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал заявления главарей неовласовских группировок о том, что эти их катастрофически провальные атаки якобы сорвали наступление ВС РФ на Купянск.

«Не думаю. Такие ограниченные действия на определённых участках фронта не могут привести к смене стратегических планов российского командования. Я благодарен российским добровольцам, благодарен тем украинцам, которые поддерживали эту операцию, принимали участие, потому что это действительно отвлекало определённые силы противника, и тем, кто заходил, и тем, кто вёл бои на территории Белгородской народной республики. Конечно, они делали всё, что возможно, но на стратегическом уровне это на события не повлияет. Но в политическом, информационном плане эта операция имела определённый эффект. Надеюсь, всё-таки, что мы будем и в дальнейшем строить наши информационно-психологические операции, иметь информационное преимущество. Всё-таки, я считаю, в современной войне лучшее влияние на подрыв боевого духа противника и усиление наших возможностей и уважение к Украине и к нашей армии, к нашему сопротивлению, должна основываться на успешных результатах боевых действий», – мечтал Бутусов.

По его словам, подобные информационно-психологические спецоперации имеют смысл при наличии больших потерь со стороны противника, а не просто сфотографироваться с флагом, и отметил, что в этом плане похвастаться особо нечем.

Бутусов также выразил надежду, что больше к подобным операциям ВСУ привлекать не будут.

«Не так важно, куда мы заходим, как важно показать уничтожение вооружения, значительного количества российских оккупантов, именно это является главным измерением боевых действий. Нанести врагу как можно большие потери и при этом понести гораздо меньше своих потерь – вот это сейчас главная цель войны. А не то, что где-то кто-то куда-то зашёл, где-то что-то сделал. За это тоже нужно благодарить, это само по себе неплохо, но стратегия войны меняется, и стратегия информационно-психологического влияния тоже меняется. Поэтому, я надеюсь, что украинские силы не будут отвлекаться напрасно на операции на второстепенных направлениях, когда идут такие тяжёлые бои на основном», – призывал неизвестно кого укро-военкор.