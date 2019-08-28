Свидомиты снова нагадили под российским посольством

28.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Под зданием посольства Российской Федерации в Киеве прошла акция, посвященная памяти украинских боевиков, погибших в «Иловайском котле» во время боев в Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщают местные издания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что в акции приняли участие несколько сотен человек, большинство из которых – родственники погибших боевиков и «ветеранов АТО», принимавших участие в провальной Иловайской операции.

Участники прикрепили к забору дипведомства красные шарики с сине-желтыми лентами, а также плакаты с проклятиями и оскорблениями в адрес «российского агрессора».

При этом поведение некоторых проукраинских активистов вызвало подозрения в их адекватности. Так, пожилая женщина в вышиванке, пожаловавшись на немногочисленность акции, прикрылась плакатом «Putin go home» и начала рассказывать, что «разозлил российского медведя» экс-министр обороны Кузьмук, из-за которого якобы в 2012-2013 году был сбит российский пассажирский самолет.

На самом же деле, авиакатастрофа российского самолета Ту-154 над Чёрным морем произошла по вине украинских войск ПВО задолго до войны в Донбассе – 4 октября 2001 года, когда Александр Кузьмук и занимал пост министра обороны Украины.

Кроме того, неподалеку на газоне были установлены баннеры с именами украинских военных моряков, задержанных Россией за провокацию в Керченском проливе, которых снимавший стрим киевский блогер принял за погибших под Иловайском АТОшников.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что участники так называемых добробатов, участвовавшие в «АТО», обвинили в своем разгроме в «Иловайском котле» украинское командование.