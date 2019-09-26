Свидомиты в панике: Русские заходят с тыла на украинские земли

26.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В случае принятия Верховной радой закона о свободной продаже сельскохозяйственных земель, украинские территории могут перейти к российским собственникам.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил гендиректор агрофирмы «Перлына Подолья», депутат Хмельницкого облсовета Сергей Иващук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Случилась ситуация, что враг хочет зайти с тыла, и все идет к тому, что законопроект, разработанный министерством экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, который называется проект закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Украине», может привести к тому, что у украинцев заберут землю иностранцы и зайдут с тыла, в том числе иностранцы из России, которые будут прятаться за разными офшорными структурами, за гражданами других стран», – сказал аграрий.

При этом бизнесмена возмутил тот факт, что его и многих других фермеров не пригласили на прошедший 19 сентября аграрный форум, куда пригласили, по его словам, только тех, кто поддерживает продажу земли.

Данную точку зрения также поддержал депутат Верховной рады I созыва и боевик нацбата «Айдар» Иван Макар.

«Что значит свободная продажа земли и возможность свободного владения земельными участками юридическими лицами? Это значит полная возможность владения землей иностранными гражданами в любом количестве, потому что собственниками этих юридических лиц могут быть иностранцы, в том числе граждане «страны-агрессора», и мы окажемся на их земле, окажемся оккупированными, и не понятно, что мы тогда защищали на фронте», – возмутился националист.

Напомним, ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляла, что распродажа черноземов может привести к потере Украиной своих территорий.