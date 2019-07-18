Свидомиты жалуются, что видят сны на русском языке
В Киеве сторонники насильственной украинизации признают, что Харьков и Одесса будут упираться попыткам вытеснить русский язык.
Об этом пишет «Комсомольская правда», журналистка которой побывала в Киеве на концерте, проведенного в центре Киева по случаю акции «Мова объединяет».
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Она рассказала, что пообщалась с молодой парой: парень с флагом Украины на плечах и девушка с флагом ЕС.
Андрей и Валерия говорят, что давно не разговаривают по-русски, хотя и знают его прекрасно.
«Это принципиальная позиция. Украина – независимая страна. Со своим языком. Я, например, сны вижу на русском. Бывает, и ругнешься в сердцах на русском. Потому что этот язык у меня в крови, с этим уже ничего не поделаешь. А так быть не должно, и закон «Про мову» в этом поможет. Нехай (пускай) дети вначале украинский учат, а русскому их улица научит. Русский все равно все знать будут, никуда он не денется», – говорит Андрей.
«Украинизация – это сейчас модно. От «хохляндии», «шароварни», суржиков надо избавляться. Малороссов этих, выступающих за русский язык, конечно, много. Харьков, Одесса будут упираться. Бывает, попадется украинец, который хочет говорить на русском. Я специально делаю вид, что не понимаю», – хвастается Валерия.
По ее мнению, Украине нужно использовать опыт Латвии и признавать негражданми тех, кто не хочет учить украинский.
«У нас большинство – пассивное, оно на диване сидит, как герой в вашей «Нашей Раше». А мы – активное меньшинство – двигаем этот диван», – отмечает она на вопрос, будут ли люди терпеть такую дискриминацию.
«И, похоже, она права, – приходит к выводу журналистка. – В защиту русского языка баррикады в Киеве не строят. Это «большинство», в отличии от «прогрессивного» меньшинства – европеизированной молодежи, просто не хочет воевать».
Напомним, что Рада приняла языковой закон, который призван окончательно вытеснить русский язык из публичной сферы.
Как сообщал «ПолитНавигатор», русских Украины заставят сменить фамилии.
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