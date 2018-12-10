Свидомиты злорадствуют: «Франция пожинает свою импотенцию в войне Украины с Мордором»

10.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Целью Кремля на протяжении 100 лет является раскол и уничтожение Запада, а нынешние протесты во Франции это только подтверждают.

Об этом на своей странице в Facebook пишет глава подкомитета по вопросам государственной безопасности комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, экс-зампред СБУ Андрей Левус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События во Франции еще раз подтверждают, что Кремль не меняет своих подходов для уничтожения свободного мира. Почти 100 лет назад Коминтерн был фактически средством гибридного воздействия на противников. Сейчас это популистский интернационал – популисты крайне левого или правого толка, которые имеют общую цель – дестабилизация и раскол Запада. Идейные лекала, пошитые Кремлём, направлены на уничтожение ЕС и НАТО, подрыв политических систем и экономических укладов», – написал депутат.

В свою очередь украинский националист Вячеслав Александрович на своей странице в Facebook злорадствует, что Франция расплачивается за неспособность противостоять РФ. Перепост этой записи сделала глава комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко.

«Московиты понаехали во Францию под видом «желтых жилетов». Сначала пытались разграбить отель, а затем организованно на крик «НАЗАД», отходят толпой. Франция пожинает свою импотенцию в войне Украины с Мордором», – пишет националист.