Свидомое украинство в бешенстве от старческих выходок Кравчука

31.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Первый президент Украины, а также новоназначенный глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук дал интервью телеканалу «Россия 1», в котором непринуждённо шутил о возрасте и импотентах.

Так, украинский «24 канал» посвятил данному событию целый сюжет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже сегодня новый руководитель делегации ТКГ Леонид Кравчук попал в скандал. Первый президент Украины дал интервью российской пропагандистке, ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой.

Примерно 20 минут Кравчук шутил с кремлевской марионеткой про своего предшественника Кучму, спорил, чей Донбасс и кто начал войну, рассказывал о своей миссии в Трехсторонней контактной группе, а также о диалоге с так называемыми террористическими ДНР и ЛНР и о прекращении огня на Донбассе. Он даже успел пригласить Скабееву в Киев», – рассказала возмущённая телеведущая.

«Я старше его, – отвечал Кравчук на вопрос о своём предшественнике по ТКГ Леониде Кучме. – Но есть ещё одно обстоятельство: человек живёт не по годам, а по тому, какой он есть, какие у него силы».

«Есть старые люди в 35 лет, они уже импотенты и ничего не стоят», – кокетничал 86-летний экс-президент перед Скабеевой.

Боевика экстремистской группировки УНА-УНСО Назара Приходько выходка Кравчука довела до откровенной истерики.

«В ПЕРВЫЙ же день на посту Председателя Украинской делегации в ТКГ в Минске – Леонид Кравчук пообщался в прямом эфире с российской пропагандонкою Ольгой Скабеевой … Шутил о Кучме, пригласил Скабееву в Киев …Старый ты пи##рас! Гнида е##ная!

Всем защитникам и отбеливателям Кравчука скажу просто: как вам, бл##дь? Нравится?» – бесился националист в своём Telegram-канале.

Как ранее отмечалось, Кравчук с первого дня на новой должности уже чудит не хуже Зеленского.