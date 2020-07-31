Кравчук с первого дня на новой должности уже чудит не хуже Зеленского

31.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Минские переговоры станут куда более эффективными, если в рабочую группу пригласить ещё представителей Франции и Германии, так как эти страны являются участниками «нормандской четвёрки».

Об этом по видеосвязи в эфире телеканала «НТА» заявил со вчерашнего дня возглавляющий украинскую делегацию в ТКГ на переговорах по Донбассу в Минске первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы внимательно следите за Минскими переговорами, то вы видите, что там присутствуют Украина, Россия и ОБСЕ. А минская группа трёхсторонняя создана не просто как какая-то автономная структура. Она создана для разработки предложений, механизмов для решения вопросов, которые принимаются главами государств нормандской четвёрки.

Потому я задавался вопросом раньше, а сейчас буду этот вопрос ставить: если группа выполняет или призвана помогать реализовать решения «четвёрки», то там должны присутствовать представители «четвёрки», то есть, и Германии, и Франции. Тогда у нас логически-политически получается немного другой формат группы, потому что Россия говорит: мы там, но мы, мол – не там», – заявил экс-президент.

«Поэтому я говорю: надо посмотреть на состав, пересмотреть некоторые вопросы и на основе этого создать такую организационную силу и структуру европейского и мирового масштаба, которая могла бы повлиять на процесс мира и не просто словами, а реальными делами», – добавил Леонид Кравчук.

Напомним, в прошлом году действующий президент Владимир Зеленский поддержал предложенную ещё его предшественником Петром Порошенко идею расширить состав участников Нормандского формата за счёт США и Великобритании.

По факту все инициативы Украины по Минским переговорам являются ширмой для их затягивания и срыва выполнения договоренностей, предусматривающих начало федерализации бывшей советской республики.