«Свидомые» в бешенстве: на Западе никто не считает Захарченко террористом

04.09.2018, Киев, Владимир Гладков

Ни одна из европейских стран не назвала убийство главы ДНР Александра Захарченко «ликвидацией».

Об этом в эфире украинского телеканала «112» заявил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе программы Шуфрич раскритиковал наивные чаяния своего оппонента политолога Сергея Тарана.

«Скажите мне, мы или воюем, или конфетками торгуем? Вы говорили про «террористов» – так случилось, что и Германия, и Франция (нравится вам это или нет) убийство

Захарченко признала именно убийством, а не ликвидацией главаря террористической группировки! Требуют расследования и надеются, что это не повлияет на минский процесс! Поэтому давайте аккуратнее со словами», – заявил Шуфрич.

При этом, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», советник главы ДНР Александр Казаков, заверив журналистов, что Донецк не отвечает терактами на теракты, обронил фразу, что Киев обязательно «вылечат».