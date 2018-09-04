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«Свидомые» в бешенстве: на Западе никто не считает Захарченко террористом
Ни одна из европейских стран не назвала убийство главы ДНР Александра Захарченко «ликвидацией».
Об этом в эфире украинского телеканала «112» заявил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В ходе программы Шуфрич раскритиковал наивные чаяния своего оппонента политолога Сергея Тарана.
«Скажите мне, мы или воюем, или конфетками торгуем? Вы говорили про «террористов» – так случилось, что и Германия, и Франция (нравится вам это или нет) убийство
Захарченко признала именно убийством, а не ликвидацией главаря террористической группировки! Требуют расследования и надеются, что это не повлияет на минский процесс! Поэтому давайте аккуратнее со словами», – заявил Шуфрич.
При этом, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», советник главы ДНР Александр Казаков, заверив журналистов, что Донецк не отвечает терактами на теракты, обронил фразу, что Киев обязательно «вылечат».
Метки: Нестор Шуфрич, убийство Захарченко
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