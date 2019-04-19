Свихнувшая на национализме советская актриса восхитилась пиджаком Порошенко

19.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Лидирующему в избирательной гонке на Украине шоумену Владимиру Зеленскому не следовало не следовало лезть в государственные дела, где Петр Порошенко имеет гораздо больше опыта.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила народная артистка СССР, украинская актриса Ада Роговцева, ранее поддержавшая государственный переворот и карательную операцию в Донбассе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пусть руководит своим бизнесом, пусть делает свой «Квартал», «Лигу смеха», снимает фильмы, он там компетентный человек, это видно. Когда он знает предмет, то говорит спокойно, уверенно и убедительно.

Но почему, когда он в каких-то вещах не разбирается, то становится неприятным, с фальшивым голосом. Это мне, как женщине, которая прожила на свете очень много лет, и он мне уже внук, а не сын, то я имею право это разбирать и смотреть на такие, казалось бы простые, вещи, которые меня в человеке настораживают.

Петр Алексеевич обычно держится, а на «Эхо Москвы» сел спокойно, и его пиджачок, который еще три месяца назад нормально сидел, вот так просел. То есть человек нервничает, работает, не высыпается, это же все видно.

И он дороже, чем тот человек, который сядет и начинает рассказывать: «Это можно сделать, и это можно сделать. Построить город, где будут проститутки». Ему все легко можно сделать…

Несерьезно это. Если относиться к нему, как к внуку, то нужно ему надавать по жопе», – считает актриса.

Напомним, ранее Роговцева публично заявляла, что настоящая Украина началась только после майдана, и именно эту Украину защищает подконтрольная киевскому режиму армия от «российского агрессора» в Донбассе.