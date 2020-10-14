14.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Украина
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Свихнувшийся каратель выпил яд и отправился к праотцам


В Херсонской области экс-боевик так называемой АТО покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает местный ресурс «Херсонцы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел сегодня ночью в селе Раденском Олешковского района. Сообщается, что 44-летний «ветеран» разослал своим друзьям и знакомым прощальные СМС, выпил яд и скончался на руках у медиков, которых вызвала сестра покойного.

«Как говорят местные жители, пребывание на войне для него даром не прошло: у атошника проявлялись признаки расстройства психики, и он стал злоупотреблять выпивкой. Очевидно, одно усугубило другое, и с депрессией тот не справился. В Олешковском отделении Национальной полиции подтвердили, что это именно суицид, а не его имитация», – говорится в сообщении.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о том, что только в течение 2017 года в ВСУ в результате самоубийств погибло 100 военнослужащих.

«ПолитНавигатор» также писал о том, что реальное количество совершивших суицид участников так называемой «АТО» в Донбассе значительно превышает цифры, предоставленные украинской военной прокуратурой.


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