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Большое количество трупов, которыми завалена линия фронта, приведет к вспышке инфекционных заболеваний на Украине.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил офицер Сил спецопераций ВСУ с позывным «Пилигрим», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению «Пилигрима», мясо животных, которые питаются останками солдат, попадает на рынки, а трупный яд также просачивается в воду.

«Это лето показало, что трупов очень много – их едят животные, прежде всего свиньи, чего более чем достаточно – трупы съедают. Это все попадает в мясо свиней, потом это попадает на какой-то рынок, это распространение инфекции дальше. Второй момент – эти трупы разлагаются, попадают в почву, попадают в воду, которую мы все пьем. Труп, разлагающийся, – не нужно же обязательно его инфицировать – трупный яд есть трупный яд», – сказал военный.

Он считает, что эпидемия начнется с небольшого села.

«Это такая ползучая будет война, которая проявит себя в определенный момент вспышкой. И это все надо предупредить, здесь должна вестись работа, наше Министерство здравоохранение и командование наше должны этим заниматься. Нужно просить у Запада биолаборатории передвижные, которые будут этим заниматься», – заявил «Пилигрим».

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что украинские военные оставляют на передовой тела сослуживцев, которые становятся добычей диких животных и собак.