СВО не остановить, это понимают даже в Уганде – Лавров

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Новости Украины

Спецоперация РФ на Украине никак не отразится на российско-африканских отношениях, как бы ни истерили западные политики.

С таким мнением в рамках совместной пресс-конференции с президентом Уганды Йовери Мусевени выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он поблагодарил Мусевени за понимание и сотрудничество. Также заверил, что союзнические страны, вопреки давлению НАТО, продолжат укреплять дипломатические связи.

«Мы высоко оцениваем и с уважением относимся к ответственной, сбалансированной позиции Уганды и других африканских стран, которые не заняли (враждебную позицию Вашингтона – ред.), в связи с происходящим на Украине и вокруг нее… Говорили о первопричинах нынешних кризисов в сфере энергетики, снабжения мировых рынков продовольствием. Вокруг этого идет очень громкая кампания, но первопричина нашим африканским друзьям понятна. Они не связаны с тем, что происходит сейчас в рамках СВО, и мы условились в наших двухсторонних отношениях учитывать нынешнюю ситуацию и искать такие возможности и в сфере энергетики, и в сфере торговли сельхоз продуктами, которые не будут зависеть от капризов наших западных коллег», – отметил Лавров.