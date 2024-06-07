«СВО тоже никто не ожидал» – Коц о предупреждениях Путина Западу

Те, кто считают, что к предупреждениям Кремля можно относиться легкомысленно, рискуют проснуться на следующий день в совершенно другом мире, который понравится не всем.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что когда президент РФ Владимир Путин допустил отправку российского оружия в регионы, которые могут наносить удары по чувствительным объектам стран, вооружающих Украину, могут иметься в виду не только ракеты. При этом военкор добавил, что гадать по такому выступлению – дело неблагодарное, поскольку Путин часто делает неожиданные ходы.

«Никто не ожидал, что мы начнём СВО, я этого не ожидал, что будет в таких масштабах. Мне говорят, что мы любим угрожать, мы любим раздвигать красные линии – это правда, мы любим растягивать эти красные линии, но рано или поздно они заканчиваются. Можно вспомнить, когда мы носились с этим ультиматумом Западному миру и говорили: давайте договариваться на этом берегу, иначе дальше всё полетит в тартарары. И с нами не захотел никто договариваться, наш проект глобальной безопасности отвергли, и много было тогда зубоскалов: «Ну и что теперь? Нас опять послали, что мы теперь – утрёмся?», а мы взяли и через несколько дней были в 20 км от Киева», – напомнил военкор.

«То, что сейчас происходит в публичной сфере, это некая обязательная дипломатическая программа, когда мы говорим, что мы и от переговоров не отказываемся, что мы не позволим того, не позволим сего, что мы понимаем, что в этот конфликт уже напрямую втянуты западные страны. И вот снова спрашивают: «И что? А дальше что? Сколько можно угрожать, уже никто нашим угрозам не верит, и никого они не пугают». Ну, просто, в какой-то момент мы проснёмся совершенно в другом мире, как мы это сделали ранним утром 24 февраля 2022 года, и я думаю, что не всем понравится этот новый мир, к которому они призывают», – добавил Коц.