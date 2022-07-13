Свободный Херсон попрощался с уродливым детищем майдана

13.07.2022  15:39 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 306
 
Денацификация, Дзен, Местная власть, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

В Херсоне демонтируют памятник боевикам-майданщикам, погибшим в ходе путча 2014 года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

В Херсоне демонтируют памятник боевикам-майданщикам, погибшим в ходе путча 2014 года. Об этом, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«В Херсоне наконец-то окончательно демонтируют уродливый «памятник небесной сотне». Националисты в 2014 году снесли памятник Ленину и установили флагшток со своим флагом», – пишет Губарева в своем телеграм-канале.

По ее словам, «место на постаменте пока вакантно».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Херсоне впервые за семь лет под красными флагами отпраздновали Первомай.

Читайте по теме: На освобожденных территория полным ходом идет денацификация вместе с демилитаризацией

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть