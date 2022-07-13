Свободный Херсон попрощался с уродливым детищем майдана
В Херсоне демонтируют памятник боевикам-майданщикам, погибшим в ходе путча 2014 года.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
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«В Херсоне наконец-то окончательно демонтируют уродливый «памятник небесной сотне». Националисты в 2014 году снесли памятник Ленину и установили флагшток со своим флагом», – пишет Губарева в своем телеграм-канале.
По ее словам, «место на постаменте пока вакантно».
Как сообщал «ПолитНавигатор», в Херсоне впервые за семь лет под красными флагами отпраздновали Первомай.
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