Свободный Херсон попрощался с уродливым детищем майдана

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Новости Украины

В Херсоне демонтируют памятник боевикам-майданщикам, погибшим в ходе путча 2014 года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

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«В Херсоне наконец-то окончательно демонтируют уродливый «памятник небесной сотне». Националисты в 2014 году снесли памятник Ленину и установили флагшток со своим флагом», – пишет Губарева в своем телеграм-канале.

По ее словам, «место на постаменте пока вакантно».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Херсоне впервые за семь лет под красными флагами отпраздновали Первомай.

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