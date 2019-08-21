«Своих не бросаем»: МИД РФ требует деньги от россиянина после 5 лет украинской тюрьмы

21.08.2019, Одесса, Владимир Гладков

Российский гражданин Евгений Мефёдов, который на днях вышел на свободу после более чем 5 лет пребывания в украинском СИЗО за участие в трагических событиях 2 мая в Одессе, столкнулся с требованием местного консульства РФ оплатить 80 евро за восстановление утраченных документов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Владимир Рыбин, представитель фонда «Одиссей», оказывающего юридическую помощь политическим заключенным на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Платные и качественные услуги, в соответствии с прейскурантом, оказывает консульство РФ в Одессе своим согражданам, оказавшимся на чужбине без документов и средств к существованию. За недорого – всего за 80 евро консульство РФ с благожелательной улыбкой выдаст вам бумажку, по которой вы сможете устроиться хотя бы грузчиком и снять хотя бы угол после пятилетнего сидения в зиндане в плену (паспорт, кстати, в зиндане и остается)», – написал Рыбин.

Данные о вопиющем отношении сотрудников МИД России к попавшему в тяжелую ситуацию подтверждает и одессит Олег Долженкова, освобожденного накануне вместе с Мефедовым еще одного участника Русской весны – Сергея Долженкова.

«Гражданину РФ Мефёдову, который провёл 5,5 лет в украинском СИЗО, без каких-либо доказательств, по политическим статьям – естественно, освобождён без денег и каких-либо документов, кроме справки об освобождении – консульство РФ в Одессе счёт в 80 евро за восстановление паспорта. Тэги: РФ, своих не бросаем, крохоборы», – возмутился он.

Мать бывшего заключённого Тамара Долженкова рассказала, чем можно помочь Мефёдову.

«Жене нужны деньги на квартиру (жить у нас он категорически отказался), питание и прочее. Вы не поверите, но в российском консульстве у него потребовали за паспорт 80 евро! Короче, вы уже поняли, о чем я: номер его карточки в Сбербанке 5168370003017351 на имя Гвоздик Ирины», – сообщила она.

Сам Мефёдов, поскольку уголовное дело против него еще не закрыто, отказывается от общения с прессой.

«Абсолютно верную позицию, на мой взгляд, занял Женя Мефедов – никаких контактов со СМИ, никаких комментариев. Тем более, что на многие темы лучше помолчать, поскольку цензурных слов все равно не найти», – пояснил Рыбин.