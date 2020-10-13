«Святой XXI века»: Писательница Улицкая защищает осуждённого за педофилию

13.10.2020, Москва, Елена Острякова

Писательница Людмила Улицкая в очередной раз выступила в защиту «правозащитника» из Карелии Юрия Дмитриева, который накануне получил новый тюремный срок за педофилию.

В интервью либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Улицкая заявила, что российское общество в этом деле проявило свою «бездарность», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это одно из самых фантастических, драматических и важных событий нашей общественной жизни. Наше общество проявило такую бездарность, такое равнодушие, такое бесстыдство в этом деле! То, что его не отстояли, это ужасно.

Там есть какая-то интрига, которую мы не знаем. Он очень сильно им поднадоел, начиная с 2014 года. Видимо, кому-то сильно наступил на ногу. Я деталей не знаю.

Думаю, что это отвратительная месть очень прямому, недипломатичному, не умеющему лавировать человеку от нашего КГБ, которое сидит в печенках в этой стране, как бы она не зазывалась.

Потому что Юрий Дмитриев восстанавливал имена людей, расстрелянных этой властью. Дмитриев – это святой 21-го века», – сказала Улицкая.

Она выразила надежду на то, что «сволочи», посадившие Дмитриева, сами «сядут».

Напомним, Дмитриев фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь, которую взял из детдома, обнаженной, при этом заставлял ребенка принимать развратные позы. В материалах дела 800 таких снимков. Помимо приемной дочери на них и маленькая внучка осужденного.

В 2018 году городской суд Петрозаводска, видимо, под влиянием шумихи, раздутой либералами, оправдал Дмитриева по трем статьям об изготовлении детской порнографии. Обвиняемый утверждал, что он делал фото, чтобы показать их врачам.

«Ребенок пожаловался на боль. Я понять не могу. У барышень все внутри скрыто. Поэтому я заснял, какие позы болезненные, какие – нет. Внучка попросила сфотографировать ее вместе с Наташкой. Они в ванну шли, а я мимо проходил. Что из этого?» – заявил Дмитриев телеканалу «Россия».

Уже через месяц приговор был отменен, а дело направлено на доследование.

В сентябре Верховный суд Карелии увеличил срок пребывания Дмитриева в колонии на 10 лет. Если бы этого не произошло, педофил уже бы вышел бы на свободу.

Либеральная общественность, защищающая Дмитриева, упирает на то, что он историк, расследовавший расстрелы 30-х годов, и этим не угодивший власти. Однако это не вполне верно.

Педофил имеет неоконченное среднее образование и ранее работал слесарем в бане. Однако в 90-е годы познакомился с полковником милиции в отставке Иваном Чухиным, который вел большую поисковую работу в архивах, возглавлял карельское отделение общества «Мемориал». Именно Чухнин обнаружил массовое захоронение жертв репрессий на Сандармохе. Сейчас либералы несправедливо приписывают это открытие Дмитриеву.

На самом деле Чухнин приобщил друга и к раскопкам, и к работе в архивах. А когда он погиб в автокатастрофе, «Мемориал» вместо него возглавил Дмитриев. Никакой политики во всем это никогда не было. Чухнин был уважаемым в Петрозаводске человеком, избирался в Госдуму РФ, а его приемника никто не считал оппозиционером до тех пор, пока не всплыли педофильские фотографии.

Накануне в МИД РФ были приглашены послы Германии, Франции и других государств, заявлявших о «политизации» дела главы карельского «Мемориала» для разъяснения ситуации.