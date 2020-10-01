Либералы раздувают политический скандал вокруг дела престарелого педофила из Карелии

01.10.2020, Москва, Елена Острякова

Пересмотр приговора карельскому педофилу Юрию Дмитриеву приобрел в России большой общественный резонанс. Либеральная часть общества пытается представить его как преследование «правозащитник» и «историка-антисталиниста». Их оппоненты утверждают, что дело Дмитриева искусственно представляется как политическое. Возможно, защитников педофила вовсе и не волнует его судьба, а просто нужен повод в очередной раз обвинить «кровавый режим».

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Суть дела в том, что Дмитриев фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь, которую взял из детдома, – обнаженной, при этом заставлял ребенка принимать развратные позы. В материалах дела также упоминаются насильственные действия сексуального характера.

В 2018 году городской суд Петрозаводска, видимо, под влиянием шумихи, уже тогда раздутой либералами, оправдал Дмитриева по трем статьям об изготовлении детской порнографии. Обвиняемый утверждал, что он делал фото, чтобы показать их врачам. Он был признан виновным лишь в незаконном хранении огнестрельного оружия и осужден на 3,5 года. Однако уже через месяц приговор был отменен, а дело направлено на доследование.

Сейчас Верховный суд Карелии увеличил срок пребывания Дмитриева в колонии на 10 лет. Если бы этого не произошло, педофил вышел бы на свободу еще в сентябре (следствие велось с 2016 года). У Дмитриева уже была судимость. Он был осужден на два года за драку. А летом 2018 года Дмитриев пытался скрыться от уголовного преследования в Польше.

Либеральная «Новая газета» опубликовала открытое письмо председателю Верховного суда Республики Карелия от либеральных деятелей культуры и искусства с просьбой изменить Дмитриеву меру пресечения «на любую, не связанную с содержанием под стражей». Мотивируют они это плохим состоянием здоровья педофила и неблагоприятной ситуацией с коронавирусом в карельских колониях.

Это обращение вызвало резкое неприятие у оппонентов либералов.

«Какая у нас культура интересная. Одни и те же светлые лица… На данный момент, под письмом собрано 204 подписи, в числе которых — подписи Владимира Познера, Инны Чуриковой, Чулпан Хаматовой, Андрея Звягинцева, Светланы Алексиевич и других. Список примерно понятен – теперь они все на страже педофила, вина которого доказана! Все эти отбросы видимо считают политикой многочисленные фотографии порнографического содержания, которые изготавливал этот выродок…

Другой культуры у меня для вас нет! Познер красавчик, человек вообще подмахивает все подряд от легализации наркотиков до насилия над детьми», – написал в своем телеграм-канале доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов.

На вынесение приговора педофилу отреагировало и посольство США заявив, что: «несправедливый приговор историку Юрию Дмитриеву, увеличив срок заключения на возмутительные 10 лет, являет собой еще один шаг в отступлении от прав человека и исторической правды в России».

Журналист Олег Лурье доказывает в своем блоге, что называть Дмитриева историком не вполне корректно. Осужденный имеет неоконченное среднее образование и ранее работал слесарем в бане. Однако в 90-е годы познакомился с полковником милиции в отставке Иваном Чухиным, который вел большую поисковую работу в архивах, возглавлял карельское отделение общества «Мемориал». Именно Чухнин обнаружил массовое захоронение жертв репрессий на Сандармохе. Сейчас либералы несправедливо приписывают это открытие Дмитриеву.

На самом деле Чухнин приобщил друга и к раскопкам, и к работе в архивах. А когда он погиб в автокатастрофе, «Мемориал» вместо него возглавил Дмитриев. Никакой политики во всем этом никогда не было. Чухнин был уважаемым в Петрозаводске человеком, избирался в Госдуму РФ, а его преемника никто не считал оппозиционером до тех пор, пока не всплыли педофильские фотографии.

«Не придерживалась ни одной из сторон. Я говорила себе – «Хочу увидеть фотографии его приемной дочери (за которые его судят), чтобы сделать самостоятельный вывод». Я их вчера увидела, для себя я вывод сделала. Мне очень жаль ребенка, который изображен на этих фото. Для ее психики такое «позирование», конечно, не пройдет бесследно. Но самое главное – я даже при всем буйстве своей фантазии не могу вообразить опеку или врачей, которым бы он мог понести эти фото в качестве медицинских свидетельств о девочке. Да они б там от таких фото в обмороки попадали и долго бы не вставали. Опека за гораздо меньшее отбирает детей», – прокомментировала новый приговор Дмитриеву журналистка Марина Ахмедова.

«Во всем этом многоголосом вое по приговору Дмитриеву, в котором уже миллион раз прозвучали слова «репрессии», «смертный приговор», «палачи», «режим», «гэбня» и т.д. нет ни единого звука про настоящую жертву. Сломанная психика ребёнка, которого использовал для своих извращённых утех урод Дмитриев никого не волнует. Равно, как и не волнует их то, как эта девочка живет сейчас, как будет жить дальше и каким образом все пережитое отразится на ее судьбе. А все потому, что на самом деле всю эту светлолицую нечисть заботит лишь одно – при любом удобном случае нагадить на Россию. И плевать, что каждая новая их «икона» – упырь, подонок, педофил или убийца», – пишет журналистка Юлия Витязева.