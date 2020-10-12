«Связан с врагами Украины». Вслед за Фокиным из ТКГ хотят убрать Кравчука

12.10.2020, Киев, Игорь Петров

В трехсторонней контактной группе Украине нужны люди, считающие конфликт на Донбассе агрессией России, а экс-президент Леонид Кравчук так не считает.

Об этом в эфире канала «Первый западный» заявил бывший министр о обороны Украины Анатолий Гриценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы ни одного из них не пригласил [в минскую группу]. Фокина уже «ушли», Кравчука еще нет. Когда я слышу, что они позволяют себе говорить, мне становится тревожно за судьбу нашей страны. Бизнес и политическая история Кравчука тесно связана с Медведчуком. Медведчук – враг Украины, открытый враг. Он за то, чтобы мы вступили в Таможенный союз, чтобы мы забыли про НАТО и так далее. Кравчук все время шел с ним.

Что он может принести? Позицию Украины в Трехстороннюю контактную группу? Там нужны люди, которые понимают что это – военная агрессия со стороны РФ.

Минские соглашения в том виде, в каком они подписаны еще при том президенте – катастрофа, они убивают Украину. Очевидно, Зеленский хотел как-то сползти с тех обязательств, которые были взяты Украиной в Минских соглашениях. Не удалось», – сказал Гриценко.

Напомним, что включенный в состав ТКГ со стороны Украины экс-премьер Украины 87-летний Витольд Фокин был выведен из состава переговорщиков президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как отказался признать, что Россия воюет с Украиной.

Сразу же Кравчук начал говорить, что не имеет отношения к Фокину, после чего экс-спикер Рады Владимир Литвин назвал бывшего президента «патентованной проституткой».