Литвин: «Кравчук – это пантентованная проститутка»

10.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Первый президент Украины Леонид Кравчук поступил очень некрасиво по отношению экс-премьеру Витольду Фокину, с которым вместе входил в состав украинской делегации на минских переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевской интернет-газета «Страна» заявил экс-глава администрации президента Украины Леонида Кучмы, бывший председатель Верховной рады Владимир Литвин.

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Издание попросило оценить ситуацию в ТКГ, откуда решением президента Владимира Зеленского был выведен Фокин, предложивший реальные шаги для примирения с ЛДНР, после чего Кравчук дал понять, что не имеет к экс-премьеру отношения.

«Но ведь с Кравчуком все понятно: это патентованная политическая проститутка», – сказал Литвин.

По его словам, такое поведение типично для Кравчука.

«Последний наглядный пример: сначала в интервью говорит, что они с Фокиным сидели, обсуждали Минский процесс пять часов. А потом, как только активисты прибежали и начали качать свои права. […] После этого заявляет, что к Фокину чуть ли никакого отношения не имеет. А если Фокин хочет уходить, то пусть уходит. Но они же вроде пять часов сидели и обсуждали ситуацию, вроде договорились, кто чем будет заниматься», – отметил политик.

Он говорит, что это напомнило ему события 1990 года, когда в Киеве протестующие требовали отставки премьер-министра УССР Виталия и Кравчука, занимавшего должность председателя парламента.

«Слили» премьера. Кравчук же им прикрылся. Хотя изначально наверху было принято решение не идти на поводу у студентов и не сдавать Масола. Это было вечером, но утром Масолу сказали, что кем-то все же нужно жертвовать, и этой жертвой будет он», – рассказал Литвин.

Напомним, что Витольд Фокин был выведен из состава ТКГ президентом Зеленским вскоре после назначения после того, как предложил прямые переговоры с ЛДНР и амнистию ополченцам республик, что вызвало негодование противников мира.

Само же увольнение состоялось на следующий день после того, как 87-летний Фокин во время унизительного допроса в Раде отказался признать, что между Россией и Украиной идет война.