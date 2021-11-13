Сыгравший полицая в фильме «Матч» украинский актер Усов: «Гасить все из Москвы»

Новости Украины

Значительное количество людей откровенно проукраинских взглядов считают для себя авторитетами российских деятелей культуры

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил украинский актер Дмитрий Усов.

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«Можем забабахать Майдан, а планомерно бороться за себя, отстаивать права – нет. Недавно вспомнил этот тезис, глядя на знакомых. Условно, если в моем кругу есть 15 процентов проукраинских пассионариев, половина все равно заглядывается на российских авторитетов. Рассказывают, какие они сознательные и патриотические, а затем приезжает Меладзе – собирает огромный зал. И часть знакомых – там. Упыри из-за паребрика вбрасывают бабло, людей, ресурсы, чтобы мы из их инфополя не вырвались», – сказал актер.

Также он недоволен недавним визитом на Украину российского литературного критики и писателя Дмитрия Быкова.

«Слышал со всех сторон: «Либерал. Путин его отравить пробовал. Он же сказал, что Крым – Украина». Пытался найти, где он сказал. В интервью на радио вскользь напомнил, что в 2016 он подписал манифест против оккупации полуострова, и добавил: «Давайте об этом не будем». На концерте в Одессе отметил, что «город станет деревней без русской культуры». А спрос у наших все равно есть. Обращался к заинтересованным: «Зачем вы его притянули? Пригласите поляка, литовца, француза». Вопрос малоросийства и манкуртства никуда не делся. Сейчас он как никогда актуален», – считает собеседник издания.

Он недоволен негодованием зрителей, возмутившихся переводом сериала «Сваты» на украинский язык. По его словам, зрителей «швырнули в токсичное инфопространство», а на Украине до сих пор продолжают создавать совместную продукцию с Россией, причем русскоязычную.

«Ласковая украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы», – призывает Усов.

Стоит заметить, что в активе Усова есть съемки в российских фильмах. Например, он не постеснялся сыграть роль украинского полицая в ленте «Матч». В 2014 году этот фильм был запрещен к показу на территории Украины , а глава Госкино Филипп Ильенко назвал его «наиболее одиозным образцом современной российской пропаганды, направленной против украинского народа».

Как сообщал «ПолитНавигатор», на Украине запретили фильм, в котором снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский.