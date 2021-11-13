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13.11.2021 14:16
(Мск), Киев,
Ольга Козаченко
 
Культура, Политика, Россия, русофобия, Украина
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Сыгравший полицая в фильме «Матч» украинский актер Усов: «Гасить все из Москвы»

Новости УкраиныЗначительное количество людей откровенно проукраинских взглядов считают для себя авторитетами российских деятелей культуры Об...

Значительное количество людей откровенно проукраинских взглядов считают для себя авторитетами российских деятелей культуры

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил украинский актер Дмитрий Усов.

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«Можем забабахать Майдан, а планомерно бороться за себя, отстаивать права – нет. Недавно вспомнил этот тезис, глядя на знакомых. Условно, если в моем кругу есть 15 процентов проукраинских пассионариев, половина все равно заглядывается на российских авторитетов. Рассказывают, какие они сознательные и патриотические, а затем приезжает Меладзе – собирает огромный зал. И часть знакомых – там. Упыри из-за паребрика вбрасывают бабло, людей, ресурсы, чтобы мы из их инфополя не вырвались», – сказал актер.

Также он недоволен недавним визитом на Украину российского литературного критики и писателя Дмитрия Быкова.

«Слышал со всех сторон: «Либерал. Путин его отравить пробовал. Он же сказал, что Крым – Украина». Пытался найти, где он сказал. В интервью на радио вскользь напомнил, что в 2016 он подписал манифест против оккупации полуострова, и добавил: «Давайте об этом не будем». На концерте в Одессе отметил, что «город станет деревней без русской культуры». А спрос у наших все равно есть. Обращался к заинтересованным: «Зачем вы его притянули? Пригласите поляка, литовца, француза». Вопрос малоросийства и манкуртства никуда не делся. Сейчас он как никогда актуален», – считает собеседник издания.

Он недоволен негодованием зрителей, возмутившихся переводом сериала «Сваты» на украинский язык. По его словам, зрителей «швырнули в токсичное инфопространство», а на Украине до сих пор продолжают создавать совместную продукцию с Россией, причем русскоязычную.

«Ласковая украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы», – призывает Усов.

Стоит заметить, что в активе Усова есть съемки в российских фильмах. Например, он не постеснялся сыграть роль украинского полицая в ленте «Матч». В 2014 году этот фильм был запрещен к показу на территории Украины , а глава Госкино Филипп Ильенко назвал его «наиболее одиозным образцом современной российской пропаганды, направленной против украинского народа».

Как сообщал «ПолитНавигатор», на Украине запретили фильм, в котором снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

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