Сырский обогнал даже вороватого Залужного – и преданно прикрывает мародёрскую шоблу Зеленского

Вадим Москаленко.  
16.01.2026 22:58
  (Мск) , Киев
Уровень коррупции в украинской армии с каждым годом лишь набирает обороты – и мало зависит от смены главнокомандующих.

Об этом на канале PolitБюро заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пока Зеленский своё мародёрское шобло открыто не отодвинет [главком ВСУ Сырский останется]. И Сырский там нужен для чего? Он ничего не видит, ничего не слышит. При нём можно грабить армию, при нём можно накрутки делать 200−300% на поставках всего. От яиц до ракет баллистических, от «Fire Point». Вот, и Сырский будет молча брать», – возмущался «Грин».

Ведущий уточнил, не было ли такого же при предыдущем главкоме ВСУ Валерии Залужном.

«Дело в том, что при Залужном до такой степени ещё не было. Вот, вот эта наглость – она со временем увеличивается», – ответил списанный укро-офицер.

