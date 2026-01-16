Сырский обогнал даже вороватого Залужного – и преданно прикрывает мародёрскую шоблу Зеленского
Уровень коррупции в украинской армии с каждым годом лишь набирает обороты – и мало зависит от смены главнокомандующих.
Об этом на канале PolitБюро заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Пока Зеленский своё мародёрское шобло открыто не отодвинет [главком ВСУ Сырский останется]. И Сырский там нужен для чего? Он ничего не видит, ничего не слышит. При нём можно грабить армию, при нём можно накрутки делать 200−300% на поставках всего. От яиц до ракет баллистических, от «Fire Point». Вот, и Сырский будет молча брать», – возмущался «Грин».
Ведущий уточнил, не было ли такого же при предыдущем главкоме ВСУ Валерии Залужном.
«Дело в том, что при Залужном до такой степени ещё не было. Вот, вот эта наглость – она со временем увеличивается», – ответил списанный укро-офицер.
