«Т» – Транспарентность: американский поставщик засекретил цену на сжиженный газ для Молдовы

Алексей Логофет.  
03.04.2024 23:29
  (Мск) , Кишинев
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Газ, Дзен, Коррупция, Криминал, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, США


Сжиженный природный газ из США, поставленный в Молдову через греческий порт Александруполис, был закуплен по секретной цене.

Исполняющий обязанности генерального директора “Enegrocom” Виктор Бынзарь сообщил агентству Unimedia, что цена, по которой был закуплен газ, является конфиденциальной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сжиженный природный газ из США, поставленный в Молдову через греческий порт Александруполис, был закуплен...

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«Я не могу вам сказать, по какой цене мы приобрели газ, это конфиденциальная информация, и мы не можем ее разглашать. Это коммерческая тайна. Партнеры не позволяют нам её разглашать, но цена рыночная», – заявил Брызнарь порталу Unimedia.

Ранее министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявлял, что цена составит около 30 евро за МВтч.

«Сейчас я не могу сказать, по какой цене, поскольку она окончательно не подтверждена, но мы возьмем ее ниже спотовой цены. Она будет около 30 евро за МВтч», – заявил он.

Напоминаем: речь идёт о пробном объёме сжиженного газа из США, который молдавские потребители использовали в первые два дня апреля. Газ был импортирован фирмой-прокладкой “Energocom” у греческой газовой компании DEPA и продан предприятию «Молдовагаз». Соединенные Штаты Америки поздравили правительство РМ и компанию “Energocom” с первой закупкой американского газа.

Также напоминаем, что одним из предвыборных лозунгов президента Майи Санду и её партии «Действие и солидарность» была прозрачность госзакупок.

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