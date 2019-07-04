Так что поменялось? В Молдавии оштрафовали противников евро-гомиков

04.07.2019, Москва, Елена Острякова

Верховный суд Молдавии вынес окончательное решение по иску премьер-министра Майи Санду к православному епископу Бельцкому Маркелу. Священник должен выплатить политику 20 тысяч леев в качестве возмещения морального ущерба.

Об этом сообщает издание «Politica», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Высшая судебная палата установила, что в 2016 году в ходе предвыборной президентской кампании, в которой принимала участие Санду, Маркел позволил себе «дискриминацию по половому признаку и семейному положению».

На самом деле, епископ осудил тогда Санду за потакание содомскому греху.

«Мы не можем поддержать этого кандидата, который продвигает и делает заявления в пользу пропаганды греха гомосексуализма. Что будет в последующие четыре года, если страной будет управлять человек, у которого в 40 лет нет ни семьи, ни мужа, кто не родил ни одного ребенка. Я сочувствую ей, я не рад такой ситуации, но это говорит о том, что колос сухой, пустой», – сказал тогда Маркел.

Изначально Санду требовала взыскать с него 100 тысяч леев.

Несколькими днями раньше тот же суд обязал лидера православной организации Pro Ortodoxia Геннадия Вэлуцэ публично извиниться перед представителями ЛГБТ-сообщества и выплатить 5 тыс. леев морального ущерба ЛГБТ-активистке Анжелике Фроловой.

Геннадия Вэлуцэ признали виновным в призывах к дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

«С 2014 года я нахожусь в судебном процессе с Генадием Вэлуцэ, у которого есть плохая привычка обрызгивать жидкостью, которую он называет «святая вода» (я вообще-то не знаю, какую жидкость он носит с собой в бутылочке), всех, кого взбредет в голову», — написала она в «Фейсбуке».

Напомним, что причиной для разбирательств в суде стал инцидент, произошедший в 2014 году в эфире одного из телеканалов. Тогда Вэлуцэ во время словесной перепалки окропил Фролову святой водой.

Отметим, что он еще в 2013 году кропил святой водой путь, по которому прошли маршем представители гей-сообщества. Таким образом православные хотели смыть грехи тех, кто пропагандирует однополые браки.