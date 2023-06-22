«Так мне и надо» – иноагент Муратов поддержал унижавших его украинцев
Бывший главред либеральной «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов не осуждает украинских журналистов, пытавшихся сорвать его выступление на 16-й ежегодной конференции Global media Forum в Бонне.
Мало того, он их горячо поддерживает, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Во время моего выступления на медиа-форуме DW украинские журналисты включили на своих смартфонах сигнал воздушной тревоги. Стоя на трибуне, я подумал, что это техническая проблема. Нет, это была не техническая проблема. Если б знал, прервал речь и попросил звук сирены усилить. Мир должен слышать этот звук войны, и для этого любое место – уместно. К устроителям форума претензий не имею, к акции украинских журналистов отношусь с пониманием», – сказал Муратов.
Муратов выступал в Бонне с откровенно антироссийской речью.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.