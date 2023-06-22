«Так мне и надо» – иноагент Муратов поддержал унижавших его украинцев

Елена Острякова .  
22.06.2023 19:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 652
 
Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Бывший главред либеральной «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов не осуждает украинских журналистов, пытавшихся сорвать его выступление на 16-й ежегодной конференции Global media Forum в Бонне.

Мало того, он их горячо поддерживает, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший главред либеральной «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов не осуждает украинских журналистов,...

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«Во время моего выступления на медиа-форуме DW украинские журналисты включили на своих смартфонах сигнал воздушной тревоги. Стоя на трибуне, я подумал, что это техническая проблема. Нет, это была не техническая проблема. Если б знал, прервал речь и попросил звук сирены усилить. Мир должен слышать этот звук войны, и для этого любое место – уместно. К устроителям форума претензий не имею, к акции украинских журналистов отношусь с пониманием», – сказал Муратов.

Муратов выступал в Бонне с откровенно антироссийской речью.

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