«Так мне и надо» – иноагент Муратов поддержал унижавших его украинцев

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Бывший главред либеральной «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов не осуждает украинских журналистов, пытавшихся сорвать его выступление на 16-й ежегодной конференции Global media Forum в Бонне.

Мало того, он их горячо поддерживает, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время моего выступления на медиа-форуме DW украинские журналисты включили на своих смартфонах сигнал воздушной тревоги. Стоя на трибуне, я подумал, что это техническая проблема. Нет, это была не техническая проблема. Если б знал, прервал речь и попросил звук сирены усилить. Мир должен слышать этот звук войны, и для этого любое место – уместно. К устроителям форума претензий не имею, к акции украинских журналистов отношусь с пониманием», – сказал Муратов.

Муратов выступал в Бонне с откровенно антироссийской речью.