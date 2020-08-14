14.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал
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«Так не получится!» – Лукашенко должен извиниться за захват 33 российских «боевиков»


После возвращения на родину всех задержанных российских «наемников» белорусские власти должны публично извиниться перед ними и объяснить ситуацию с их задержанием.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, государственные СМИ Белоруссии и сам Лукашенко называли захваченных россиян «боевиками».

Жарихин подчеркивает, что руководство Белоруссии также должно пояснить, что происходит с российско-белорусскими отношениями в последнее время.

«С одной стороны, радостное событие – освободили наших ребят, и они уже приехали в Россию, но с другой стороны, никаких извинений высказано не было. Вы знаете, признание ошибки делается как признание ошибки. В данном случае, их выпустили без всяких комментариев.

Вообще-то, хотелось бы комментарии услышать – это что было? Это была ошибка, они что-то перепутали или им голову заморочил один из тех людей в силовых структурах, который в них уже не работает. Или как?


Или это просто окончен бал, погасли свечи, выборы закончились, теперь ребят можно отпустить и забыть о том, в каких ужасных преступлениях их обвиняли. Так не получится!

Мне кажется, все-таки, отвечать-то придется за то, что не только с ними сотворили, а что они сотворили с российско-белорусскими отношениями этими действиями», – заявил Жарихин.

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