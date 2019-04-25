Так решили в Москве. Киев не получит ни людей, ни Донбасса

25.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, предусмотренная указом президента РФ Владимира Путина, не означает, что Россия спасает людей, но готова оставить Донбасс Украине.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Миллионы жителей Донбасса сейчас празднуют. Этот указ ожидался очень долго. Он доказывает всем критикам и скептикам, что Россия своих не бросает. Теперь жители ДНР и ЛНР могут получить российское гражданство и спокойно работать в России. Это огромнейший символический шаг со стороны Москвы», – сказал эксперт.

Он полагает, что если у нового президента Украины Владимира Зеленского получится отстроить процветающую Украину, то проблема Донбасса урегулируется сама собой, а если нет – у миллионов жителей ДНР и ЛНР теперь есть альтернатива.

«При этом наделение жителей Донбасса российским гражданством не закрывает конфликт на Донбассе. Речь вовсе не идет о том, что Россия спасает людей, а территории готова оставить Украине. Это именно альтернатива, в первую очередь, для подрастающего поколения. Однако я не думаю, что в итоге Донецк и Луганск вымрут. Как бы там ни было, в городах все равно останутся сотни тысяч людей», – надеется Денисов.