«Такая страна не должна существовать» – Погребинский об Украине во главе с Зеленским

20.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если государство не может организовать систему обеспечения безопасности своих граждан, то такая страна не должна существовать в том виде, в котором она существует.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе беседы в студии показали сюжет из полицейских сводок.

«В Херсоне ночью подожгли иудейскую религиозную общину. Как сообщили в Нацполиции, неизвестный мужчина поджог бутылку с легковоспламеняющейся смесью и бросил на порог синагоги, после этого убежал. Как видно с камер наблюдения, злоумышленников было двое. Полиция начала расследование», – сообщила телеведущая.

Кроме того, она добавила, что депутат «ОПЗЖ» Вадим Рабинович сделал депутатский запрос с требованием от МВД объяснений, что делают для раскрытия преступления, отметив, что синагога находится в центре Херсона в ста метрах от управления СБУ.

«Какой мы можем сделать вывод из этого: просто хулиганство, которое случается, или здесь можно говорить о работе и полиции, и СБУ, и делать какие-то широкие выводы?» – спросила ведущая гостя студии.

«Выводы очень просты. Эти ребята, скорее всего, антисемиты. Иначе, чего они будут именно синагогу поджигать? Значит, они сильно не любят евреев. Окей. Но дело в том, что они не настолько идиоты, понимали, что будет видео и так далее – эти люди чувствуют полную безнаказанность», – заявил Погребинский.

«Если генеральный прокурор говорит: чего я буду выдвигать подозрение к человеку, который убил (националист Сергей Стерненко – ред.), если в результате будут протесты? Значит те люди тоже, видимо, знают, что их будут защищать, что они защищены, и они абсолютно безнаказанно себя чувствуют. Для меня важен тут даже не антисемитский подтекст.

Недавно какого-то 95-летнего участника дивизии СС «Галичина» поздравляли, что-то ему вручали, а он приветствовал, «зигуя». Ну, такая традиция на Западной Украине – они с этим живут, для них участники войны с той стороны, за Гитлера, они родные, а те, кто с этой стороны – они враги, оккупанты и так далее. Это понятно. Но дело в том, что они все абсолютно безнаказанные. Никто не пожурит местного начальника за то, что происходит.

У нас девушка, которая организовывала конкурс по поводу какого-то –летия дивизии СС «Галичина», она сейчас исполняет обязанности, внимание, министра «освиты» Украины.

Значит, поэтому для меня важен тут не столько элемент межнациональной розни и так далее, хотя, конечно, это есть, сколько ощущение безнаказанности для людей, которые называют себя активистами.

Там у нас и «Украинская правда», и «Зеркало недели» и прочие рассказывают, какой хороший этот Стерненко – нельзя его наказывать! Неважно, что убил – убил и убил, на него нападали, он убил. Причём, догонял и убил, догоняя», – напомнил эксперт.

«Важно, что если страна не может организовать систему обеспечения безопасности своих граждан, то такая страна не должна существовать в том виде, в котором она существует. Значит эти люди, которые руководят страной, должны посыпать голову пеплом.

Этого, конечно, не бывает, но мне кажется, что для Зеленского было бы правильно сказать, что, ну, у меня не получилось, извините, пусть может кто там, Разумков на очереди – пусть Разумков попробует», – заключил Погребинский.