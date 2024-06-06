«Такая угроза существует»: Путин об отказе Турции от сотрудничества с Россией

Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами заявил об угрозе отказа Турции от нынешних особых отношений с Россией в экономике и переориентации на Запад.

«Мне кажется, что экономический блок правительства в Турции в последнее время делает упор на получение кредитов, инвестиций, на получение грантов из западных финансовых институтов. Наверное, это неплохо. Но если это связано с ограничениями торгово-экономических связей с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше, чем приобретений. На мой взгляд, такая угроза существует», – сказал Путин.

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Он также призвал турецкую прессу проинформировать об атаках Украины на объекты, обеспечивающие поставки газа в Турцию.

«Буквально недавно, не знаю, наверное, дней семь-десять тому назад, украинские беспилотники предприняли попытку атаки на газоперекачивающую станцию, которая находится на берегу Черного моря и из которой подается газ в Турцию. Кстати говоря, обращаем ваше внимание, по некоторым направлениям Турция сотрудничает с Украиной, а Украина в это же время пытается нанести удары по газопроводам, по которым идет газ в Турцию. Это не шутка, это не преувеличение никакое. Просто два беспилотника были подавлены системами РЭБ российской армии и упали рядом с этой газоперекачивающей станцией на берегу Черного моря. Я здесь ничего не накручиваю, ничего не придумываю, так оно и есть. Просто проинформируйте, пожалуйста, нашего друга президента Эрдогана о том, что происходит в реалиях. А корабли, которые охраняют эту газотранспортную систему, проложенную по дну Черного моря, постоянно подвергаются атакам этих беспилотных катеров (БЭК), которые, кстати, поставляются европейскими странами Украине», – пожаловался Путин.