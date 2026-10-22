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Градус русофобии в США гораздо выше, чем это было во времена «Холодной войны».

Об этом в беседе с лидером Рабочей партии Великобритании, депутатом парламента семи созывов Джорджем Галлоуэйем заявил известный американский журналист Такер Карлсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В США антироссийская истерия, раздуваемая неоконсерваторами, гораздо интенсивнее, чем даже во время «Холодной войны». Мне 57. Мой отец работал государственным служащим США во время «Холодной войны». Так что я очень хорошо это помню. Я хорошо помню 80-е. И антироссийские настроения среди нашего руководящего класса гораздо интенсивнее, чем при Юрии Андропове. Это невероятно. Я не думаю, что у обычных американцев есть что-то против России. Мне кажется, они все немного сбиты с толку тем, почему мы воюем с Россией», – сказал Карлсон.

По его словам, государственная машина США и ведущие СМИ считают Россию более опасной, чем Китай. Журналист обратил внимание, что Вашингтон поддерживает ужасный киевский режим.

«Никто не объяснил, почему Россия так плоха, почему Путин так плох. Кстати, страна, которую мы поддерживаем и которой дорожим, и «сталинист», которого мы поддерживаем в этом конфликте, запретили крупнейшую христианскую конфессию в стране, сажали людей в тюрьму и убивали тех, кто его критиковал. Так как же мы оказались на стороне большевиков? Я не совсем понимаю, но это – так», – недоумевает американец.

Он считает, что Дональду Трампу не хватило политической смелости объявить, что причин для конфликта с Россией нет, но он пошел на поводу своих советников, включая главу Госдепа Марко Рубио.

Карлсон согласился с Трампом, который говорил, что с русским трудно вести переговоры.