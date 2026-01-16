Такер Карлсон: Сотни лет Запад пытается захватить ресурсы России
Россия для США – гораздо более лакомая добыча, чем Гренландия, но проблема в том, что за столетия Западу не удавалось захватить русское государство.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил американский телеведущий Такер Карлсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Так было на протяжении более 100 лет, даже сотен лет. Сколько раз европейцы пытались вторгнуться в Россию? Несколько. Наполеон пытался. Почему все хотят вторгнуться в Россию? Она далеко, там холодно, никому это не удавалось. Это как с Афганистаном или Йеменом. Побед не так много.
Если говорить о захвате власти внешними силами, то в мире есть несколько народов, которые сложно победить, как показывает история. И русские на первом месте в этом списке.
Так почему же люди продолжают пытаться? Если в двух словах, то из-за ресурсов, вот почему. Россия невообразимо огромна, буквально невообразимо. Большинство жителей Запада даже не представляют, насколько велика Россия. Она больше, чем Китай и Индия вместе взятые…
Одна только Сибирь по площади примерно равна континентальной части США, а там проживает около 10 миллионов человек. Во всей России около 140 миллионов, где-то так. При этом Россия обладает крупнейшими в мире запасами энергоресурсов… Если Гренландия лакомый кусок, то что говорить о России? Это самый большой приз», — заявил Карлсон.
