«Такого количества мы в котлах ещё не зажимали» – Ходаковский о наступлении ВСУ

19.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Увеличение количества украинских солдат на границе с ДНР не позволит Киеву захватить республику или одержать крупную военную победу.

Об этом в своем блоге пишет экс-министр обороны ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, при этом 12-тысячное украинское войско с высокой долей вероятности попадет в очередной котел и будет уничтожено.

«Для прорыва нашей жидкой обороны на локальном участке этого более, чем достаточно, но….возьмите штуку с забавным названием курвиметр и прокатитесь на ней по линии границы мимо Успенки Амвросиевского района, Мариновки Шахтерского района, дальше в сторону Изварино в ЛНР – потому что без взятия под контроль и Луганского участка границы любые потуги блокировать нас от России бессмысленны. Что вы увидите?

Вы увидите много-много километров, которые двенадцатью тысячами при всём желании взять под контроль невозможно. Чтобы при усердном труде нормально укрепиться – понадобятся сутки не под обстрелами, а такой любезности мы, конечно, не предоставим. Значит, настоящая цель не в овладении границей. Предположить, что возможный прорыв — это часть масштабной войсковой, а не политической операции, сложно.

Чтобы одновременно нанести удары на всех важных направлениях – таких ресурсов сегодня у Украины нет, и не замечено соответствующих приготовлений именно к решению такой задачи. Какой напрашивается вывод? Группировку бросят, – если бросят, – на убой. И все ради того, чтобы спровоцировать Россию на действие или бездействие», – пишет Ходаковский.

Ответ же со стороны России, по его словам, позволит Порошенко закатить очередную истерику о «российской агрессии» и потребовать военной поддержки и санкций.

«В акваторию Черного моря вошел корабль-разведчик “Эко” (HMS Н87 Echo) британского Королевского Военно-морского флота. С воздуха границу контролируют спутники и беспилотные летательные аппараты… Ну, Россия, давай, продемонстрируй всему миру агрессию!

Конечно, такой сценарий может быть крайне выгодным Порошенко накануне выборов, но это тоже палка о двух концах. Бросить на заведомое растерзание много военного народу – нужно быть крепко загнанным в угол, и к чему приведёт в итоге эта «операция», если она состоится, предсказать сложно, потому что такого количества мы в котлах ещё не зажимали», – отмечает Ходаковский.

Ранее официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина планирует устроить крупную химическую диверсию в прифронтовом Мариуполе для получения предлога на проведение масштабной наступательной операции на территории ДНР.