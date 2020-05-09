09.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
День Победы, Политика, Происшествия, Украина
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В Житомире бандеровцы набросились на красные флаги


В Житомире десяток националистов пытался сорвать возложение цветов в честь 75-й годовщины Победы.

Как сообщает местный ресурс 1ZT, несколько десятков горожан пришли на Площадь Победы, чтобы возложить цветы.

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По данным журналистов, у них в руках были красные флаги и запрещенная на Украине коммунистическая символика.

«Также на митинг с красно-черным флагом пришли до 10 патриотов Украины. На площади вокруг танка правоохранители установили ограничительную ленту. К памятнику полиция пускала одновременно до четырех человек. Время от времени между митингующими вспыхивали словесные перепалки»,- говорится в сообщении.

Также мы сообщали. что во Львове полиция сорвала праздничное застолье ветеранов в честь Дня Победы.

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