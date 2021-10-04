«Такого не было несколько лет» – в Киеве взвыли от ответных ударов ЛДНР по ВСУ

04.10.2021 23:51 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Беспрецедентная мера открывать огонь в Донбассе, не согласовывая обстрелы с вышестоящим командованием, вводится украинским руководством в связи с периодическими эффективными ударами защитников ЛДНР по боевым пунктам управления ВСУ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Скрыпин» заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом пропагандист приправил свои панические рассуждения отборной ложью про якобы обстрел «российской армией» жилых домов на контролируемой Киевом части Донбасса.

«Прямо сейчас комбригам было донесено, что ответственность их, и когда надо – пожалуйста, даже приветствуется. Потому что мы видим системные нарушения последние месяцы, десятки пролётов БПЛА, под десяток разбитых тыловых пунктов управления уровня батальона, в том числе КП батальонов, чего не было много лет у нас. То есть, не точечные истории, а системная работа российской армии, ствольной артиллерии, при корректировке с беспилотников, по населённым пунктам в том числе. Что максимально противоречит любым предыдущим договорённостям, процессам, отведениям и так далее», – вещал русофоб. «Есть позиция главнокомандующего ВС о том, что на подобные действия должен быть максимально адекватный ответ, в том числе, превентивный, если это нужно. И это донесено военным в «ООС», и в том числе новым командующим «ООС», это донесено и обществу через топовых блогеров», – сказал Чмут.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отменил ключевую норму прошлогоднего соглашения с республиками Донбасса о режиме тишины – запрет на открытие ответного огня без согласования с командованием.