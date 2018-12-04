Такого не позволял себе даже Хрущев – киевский политолог

04.12.2018, Киев, Игорь Петров

Обыски у иерархов УПЦ и попытки забрать церковное имущество являются элементами давления с целью заставить УПЦ принять участие в так называемом объединительном соборе.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог, кандидат исторических наук Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это элемент давления на УПЦ. Без ее участия это собор будет разговор ни о чем. Это самая большая церковь в Украине, у нее более 80 епархий по всей Украине, включая, кстати, Крым и Донбасс. У нее около 100 епископов. Ни у Киевского патриархата, ни у Автокефальной церкви такого нет. Поэтому о чем говорить, о каком соборе без УПЦ? Поэтому и принимаются такие решения Минкульта о передаче Киево-Печерской лавры, о какой-то как снег на голову ревизии этой Лавры, которая не проводилась за все годы независимости.

Обыски у иерархов, как у митрополита Павла – это вообще нонсенс. Такого не было ни при Брежневе, ни при Хрущеве. Конечно, это – элемент давления и шантажа. Цель – чтобы хоть какая-то часть иерархов УПЦ приняла участие в этом соборе», – убежден Гайдай.