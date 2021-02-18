Такой Совет Европы нам не нужен

18.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Европейский суд по правам человека вмешивается не в свои дела, требуя немедленно освободить осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального в качестве обеспечительной меры по иску его адвокатов .

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«ЕСПЧ вмешивается не в свои дела. Человек осужден несколько лет назад, и никакого нового приговора он не получил, ему только изменили меру пресечения. У многих россиян всё больше вопросов: а ЕСПЧ – это на самом деле суд или ангажированная организация? И какой смысл дальше участвовать в Совете Европы? Здесь самое главное, что поправки к нашей Конституции дают нам право вообще не обращать внимания на это решение, потому что оно противоречит российским законам», – сказал Джабаров.

В свою очередь член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека федеральный судья в почетной отставке Галина Осокина отметила, что конвенцией о правах человека не предусмотрены обеспечительные меры.

«Сейчас же Запад, по сути, действуя через ЕСПЧ, просто хочет потребовать от России немедленно освободить Алексея Навального, даже не рассматривая дело по существу, в качестве так называемой обеспечительной меры, что называется, без суда и следствия. ЕСПЧ пытается принять их, лишь исходя из своего собственного регламента. Очевидно, что ни о какой обязательности такого рода документа для других стран речи не идет», – подчеркнула Осокина.