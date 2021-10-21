Талибы в Москве: Россия тормозит сценарий, на который рассчитывали США

21.10.2021 12:27 (Мск), Москва, Айнур Курманов

В столице России прошло третье по счёту заседание «московского формата» по Афганистану с участием делегации движения Талибан в новом качестве – теперь эта запрещенная в РФ организация уже представляла временное правительство страны. В переговорах участвовали делегации еще десяти стран региона, в том числе всех бывших советских среднеазиатских республик. И, похоже, что именно в Москве идет сейчас процесс урегулирования ситуации в этой стране с участием всех главных сил Евразии.

США прогнозируемо отказались принимать участие в данном формате, видимо, посчитав, что после своего бесславного поражения нет смысла еще и нести ответственность за будущее этой страны после двадцати лет оккупации и непрерывной гражданской войны. Это в целом в духе политики американской администрации, рассчитывающей на распространения очага нестабильности и желающей повесить все проблемы на Россию, Китай и Иран.

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Тем не менее, с приходом Талибана к власти появилась надежда установления мира и сохранения целостности страны в руках централизованного правительства, пусть даже ориентированного на строительство эмирата. Поэтому представительная делегация талибов во главе с замглавы правительства Афганистана Абдулом Саламом Ханафи и с участием, в том числе и. о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки и прибыла, чтобы получить поддержку и попытаться разрешить противоречия с Таджикистаном и Ираном.

Большая польза московской площадки заключается в том, что при участии главного арбитра в регионе – России – все игроки могут обсудить и выработать общий подход для предотвращения дестабилизации ситуации в Афганистане. Тем более, для Москвы и Пекина жизненно важно не допустить распада и раздела страны между соседями и развития конфликта между региональными державами.

В Кремле резонно опасаются, с одной стороны, роста миграционных потоков, в которых могут оказаться эмиссары террористических организаций, а, с другой, прямой экспансии вооруженных боевиков многочисленных группировок уже в отношении постсоветских республик Центральной Азии. Поэтому официально Москва выступает с формулой формирования устойчивого инклюзивного кабинета, который пользовался бы поддержкой всех сил внутри страны.

В какой-то степени – это уступка Тегерану и Душанбе, которые недовольны усилением Исламабада, желают реинкарнации сил «Северного альянса» и присутствия представителей Панджерского ущелья в будущем правительстве. Подобный расклад устроил бы многих, но не факт, что на такое предложение, которое выдвигалось еще с августа, пойдут новые власти в Кабуле.

Поэтому, чтобы подкрепить свою позицию, Россия наращивает собственное военное присутствие и усиливает взаимодействие и координацию войск стран-участниц ОДКБ в рамках целого ряда запланированных военных учений. В частности, за короткий период должны пройти следующие манёвры: «Эшелон-2021», «Поиск-2021», «Взаимодействие-2021», в которых будут задействованы военные России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении и Беларуси.

Коллективные силы проводят операции с целью локализации приграничного конфликта, возникшего из-за попыток международных террористов проникнуть в Таджикистан. Это сильное предупреждение не только ИГИЛу и прочим экстремистским объединениям, но и самому Талибану, среди которого существуют разные группы и свои радикалы. Тем более такие приготовления важны в ситуации нарастания внутренних противоречий и возможности того, что новое правительство так и не сможет удержать ситуацию под контролем.

Кроме требований формирования коалиционного правительства, Москва также дала и некоторые авансы Талибану, который оказался в непростом положении из-за полностью разрушенной экономики страны. Сергей Лавров пообещал, что Россия приложит все усилия, чтобы подвигнуть международное сообщество оказать гуманитарную помощь народу Афганистана. Со своей стороны, российское правительство уже приступило к отправке гуманитарных грузов.

Кроме этого, продолжат очное обучение и афганские студенты, которые будут доставлены в российские вузы, что говорит об осуществлении еще прежних образовательных программ. А официальное признание новой власти привязывается к необходимости соблюдения прав и свобод граждан Афганистана. В этом случае Москва пытается вернуть Кабул к выполнению прежних обещаний о создании более умеренного и просвещённого режима без средневековых крайностей.

Похоже, что делегация талибов также оказалась настроена на продолжение конструктивного диалога и еще раз подтвердила всем собравшимся на заседании в Москве, что территория Афганистана не будет использоваться кем-либо против третьих стран, прежде всего, соседей.

Кабул говорит о желании выйти из изоляции и пойти на разумные уступки по ряду вопросов. Сесть за стол переговоров их вынуждает как внутренние проблемы, так и давление Пакистана, который по согласованию с Китаем старается изо всех сил закрепить успех и стабилизировать ситуацию. Кроме этого, становится всем очевидным, что власть Талибана даже при поддержке Исламабада не может пока обеспечить мир и спокойствие, да и сама подвергается частым партизанским нападениям со стороны боевиков ИГИЛ.

Но пока заверениям вождей Талибана мало кто доверяет и вряд ли поверит, пока центральное правительство не выдавит или не распустит все исламистские группировки, окопавшиеся на севере страны. Речь идет об уйгурском «Исламском движении Восточного Туркестана», о таджикских боевиках из «Джамаат Ансаруллах», об узбекских экстремистах из «Исламского движения Узбекистана» и «Катиба имам аль-Бухари». И пока они находятся в местах своего базирования, то ни о каком спокойствии и признания правительства со стороны России не может быть и речи.

Кроме этого, американцы оставили очень много оружия на сумму в 850 миллиардов долларов. Как известно, все богатые трофеи прошлой армии достались Талибану, и американцы явно рассчитывали на то, что эта военная мощь подтолкнет духовных лидеров движения к продолжению экспансии.

Ситуация усугубляется еще и открытым конфликтом между Кабулом и Душанбе, в связи с чем Таджикистан единственный из региона отказывается вести переговоры с победившим движением.

«Талибан» в свою очередь, обвиняет Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны. Дело доходило в августе до смешного, когда ударная авиация Пакистана поддерживала с воздуха наступление талибов в Панджере, а авиация Таджикистана, наоборот, штурмовала их колонны, помогая обороняющимся. Недавно новые кабульские власти подавили еще один мятеж в этой провинции к неудовольствию Душанбе.

Опасность такого положения может втянуть в военные действия не только Таджикистан, но и весь ОДКБ, о чем мы уже писали в предыдущем материале.

Эмомали Рахмона также очень сильно смущает и тревожит популярность идей движения Талибан среди этнических таджиков, проживающих на севере Афганистана. И противопоставить этому у Душанбе нечего. Ни своих идеологических концепций, ни социально-экономической альтернативы. Может, поэтому так количественно и качественно вырос таджикский филиал движения талибов, который в разгар конфликта между духовными деятелями и правительством Таджикистана даже пригрозил начать «освободительный поход».

Данные страсти и являются одним из главных лейтмотивов развития противоречий и конфликтов, готовых перетечь в настоящую войну. Тем более, у самого Рахмона есть территориальные интересы и претензии с расчетом присоединения в перспективе больших районов Афганистана к своей империи «Большого Таджикистана». Для поддержки своих амбиций он не случайно поехал в Париж к Макрону, а теперь пытается заручиться поддержкой и Эрдогана.

Такая многовекторная и опасная игра Душанбе может в итоге очень дорого обойтись всем силам в регионе и привести к сваре, на что и рассчитывают в Вашингтоне. Поэтому тут как никогда важна роль России как суперарбитра и усмирителя. Соответственно и «московский формат» стал местом урегулирования спора между Талибаном, пришедшим к власти в Афганистане, и правящей элитой Таджикистана. Будем надеяться, что и Пекин со своей стороны также активно воздействует на Душанбе и Кабул для предотвращения наихудшего сценария.

В любом случае до полного урегулирования и стабилизации ситуации в Афганистане далеко, но главное, что переговорный процесс ускоряется и поддерживается главными игроками. Если удастся достигнуть такого замирения, то подрыв позиций США и всего Запада в регионе станет еще более очевидным и долгосрочным.