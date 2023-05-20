Танец краснодарской молодёжи под «Ще не вмерла» заинтересовал МВД

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Посетители краснодарского караоке-клуба «Ля Мажор» станцевали под песню украинского трансвестита-русофоба Андрея Данилко (Верка Сердючка) «Ще не вмерла Україна».

Кадры с пением и танцами попали в местные телеграм-каналы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В опубликованном сюжете видно, как группа молодых людей веселится под украинскую песню – поют, танцуют, машут руками.

«Ще не вмерла Украина Если мы гуляем так И стучат стучат стучат Стучат бокалы в такт», – звучат слова в песне.

Попавшее в сеть видео заинтересовало сотрудников МВД, началась проверка и розыск участников инцидента.

«По факту выявленной в сети интернет публикации сотрудниками полиции инициировано проведение проверки», – прокомментировали в ведомстве.

Работники клуба начали оправдываться, отметили, что не знают, как песня Сердючки оказалась в трек-листе.

«Как только прозвучал припев на украинском языке с недопустимым смыслом, песня была остановлена. Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому «на автомате» ее включил. С персоналом проведена дополнительная разъяснительная работа, чтобы не допустить подобное в будущем», – заверили в клубе.

Напомним, накануне администрация сочинского курорта Красная Поляна запретила отмечать в местных отелях День Победы и размещать праздничную символику. В «Риксос» и «Мариотт» сослались на соответствующее письменное указание, сделанное в рамках «политики нейтралитета», потому что в отелях «могут жить люди с разной позицией».