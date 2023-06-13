«Танки, боеприпасы и беспилотники есть – но недостаточно» – Путин

В ходе СВО выяснилось, что всё вооружение есть, однако российской армии его крайне не хватает.

Об этом в ходе встречи с российскими военкорами заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, в ходе СВО стало понятно, что многих вещей не хватает – боеприпасы высокоточные, средства связи, беспилотники и т.д. Они у нас есть, нам, к сожалению, их не хватает количественно. Разговаривал с ребятами, которые на линии фронта находятся, им нужны средства контрбатарейной борьбы – и побольше, и поменьше размером и поэффективней, хотя вот эти наши «здоровые» – они достаточно эффективные, но их мало и с ними сложнее работать. Там, где украинская армия пытается атаковать, уже несколько танков уничтожено, в том числе и беспилотниками-камикадзе, их эффективно очень используют. Наверное, гораздо эффективнее, чем те средства, которые есть у противника. Но их не хватает. И «Орланов» не хватает, и качество этих «Орланов» нужно повышать, хотя они свою задачу выполняют. То есть, много того, чего нужно, средства противотанковой борьбы современные нужны, да и танки нужны современные», – отметил он.

«Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире, он как только на позицию выходит – всё, там никому нечего делать. Дальше, точнее и защищённость выше. Мне один из командиров рассказывал, там, к сожалению, танкист погиб, но танк Т-90 попал на фугас, видимо, подлетел, человек получил ранения, будучи там. Не от боевого снаряда, просто ударился сильно, танк в рабочем состоянии остался. То есть всё есть, но недостаточно, по всем направлениям заделы есть, вопрос в наращивании», – рассказал Путин.