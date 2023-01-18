Танки для Киева: В Брюсселе «за», в Берлине дрожат от страха

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Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что поддерживает предоставление Киеву танков.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц уклонился от конкретного ответа по этому поводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что «решительно поддерживает» предоставление Украине танков, а также другие необходимые виды оружия. Об этом он сказал в среду, 18 января, выступая в Европарламенте.

«Мы, Евросоюз, продолжим поддерживать украинцев столько, сколько будет необходимо. Мы продолжим военную поддержку благодаря расширению Европейского фонда по поддержанию мира. Сейчас – время действовать. Украине срочно нужно больше вооружения, и лично я выступаю за то, чтобы предоставить Украине танки», – заявил он.

Стоит отметить, что своего оружия у Евросоюза нет, то есть речь идёт о поставках танков странами-членами ЕС.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц, выступая 18 января на «Всемирном экономическом форуме» в Давосе, заявил, что конфликт на Украине закончится, если Россия потерпит поражение.

«Чтобы война закончилась, Россия должна проиграть. Вот почему постоянно поставляем Украине большое количество вооружений при тесных консультациях с нашими партнерами», – сказал он.

При этом Олаф Шольц не дал чёткого ответа на заданный ему вопрос – «Почему Германия затягивает решение о поставке Украине танков Leopard 2?» Вместо этого он рассказал, как много Германия сделала для Украины во время войны, какое оружие поставила, и что будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо для победы над российской армией.

«Поддержка со стороны Германии – одна из самых больших после США. Мы уже предоставили Украине ряд вооружений, в том числе ПВО, и продолжим это делать. Мы хотим видеть Украину независимым государством, будем рады её вступлению в ЕС», – мямлил канцлер ФРГ.

Он отметил, что Германия никогда не принимает решения о поставках оружия Киеву в одиночку – совещания проходят, в частности, с США, Францией и Британией. Также канцлер Германии поспешил сказать, что не хотел бы, чтобы война России против Украины превратилась в противостояние РФ и НАТО.

Стоит отметить, что вечером 18 января американские СМИ сообщили о том, что США в ближайшие дни «могут объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, но он может не включать танки, о которых просит Киев». По оценке телекомпании CNN, Вашингтон на фоне союзников, объявивших о передаче Киеву танков, теперь кажется более осторожным в предоставлении Украине военной помощи, чем другие партнеры.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 20 января в Германии состоится очередная встреча в «формате Рамштайн», на которой министры обороны около 50 стран снова будут обсуждать оказание военной помощи Украине.