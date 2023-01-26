Танки для ВСУ: Запад потерял берега и пустился во все тяжкие

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Поставка Украине американских, британских, немецких и французских танков говорит о том, что Запад планомерно повышает ставки в конфликте и готов продолжать это дальше.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачёв.

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По его мнению, Украина вряд ли получит все три сотни танков сразу, а их постепенная поставка будет уничтожаться российскими войсками, но недооценивать западную технику нельзя.

«То количество танков, а оно в итоговом виде выглядит как 300 единиц, тут нужно отметить, что эти танки будут поставлены не одномоментно. Я думаю, поставки растянутся где-то на полгода. Их постепенный ввод в строй и направление на фронт никакого результата не даст однозначно. Они просто с течением времени будут уничтожены при любых обстоятельствах», – сказал эксперт.

Он считает, что если эти танки были направлены одномоментно, то можно было бы говорить о какой-то угрожающей ВС РФ критической ситуации на каком-то конкретном участке фронта.

«Поэтому рассматривать в ближайшей перспективе их как реальную угрозу для изменения ситуации нет смысла. То, что это серьезная боевая машина – любой из этих танков, – это однозначно. Независимо от того, какая модификация, эти танки современные, в чем-то дававшие основу и для модернизации нашей техники. Это техника, которая проверена уже была в локальных конфликтах. Конечно, это серьезный противник, но не способный создавать какие-то критические ситуации, не позволяющие нам успешно бороться с этой техникой. Здесь важнее другое – то, что, во-первых, принято такое решение. За два года Украина и Запад прошли путь от поставки бронежилетов и касок до тяжелой бронетехники – это весьма показательно и важно. Во-вторых, это показатель того, что на этом Запад не остановится. Наверное, следующий этап – это поставки уже боевой авиации. Это демонстрация того, что Запад окончательно потерял берега, не видит границ и готов пуститься во все тяжкие для того, чтобы решить свои задачи», – заявил Горбачев.